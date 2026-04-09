Ламин Ямаль требует усиления линии нападения "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Ламин Ямаль выступил за подписание центрфорварда топ-уровня, считая эту позицию ключевой проблемой команды.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Fichajes, 18-летний футболист уже донес свою позицию до руководства клуба и настаивает на усилении линии атаки в ближайшее трансферное окно. По его мнению, отсутствие стабильного бомбардира напрямую влияет на результаты команды.

Внутри клуба подобная оценка не считается неожиданной. По ходу сезона "Барселона" действительно сталкивается с нестабильной реализацией моментов: зависимость от текущей формы отдельных игроков и отсутствие гарантированного голеадора остаются одной из главных тем.

На этом фоне каталонцы уже ведут работу по поиску нового форварда. В числе обсуждаемых вариантов называются Хулиан Альварес, Душан Влахович, Серу Гирасси и Фисник Аслани. Дополнительным фактором является неопределенность вокруг текущей линии атаки. Будущее Роберта Левандовского обсуждается, а эффективность альтернативных вариантов, включая Феррана Торреса, остается нестабильной.

При этом сам Ямаль, несмотря на молодой возраст, уже является ключевой фигурой команды, регулярно создавая моменты и оказывая влияние на игру, однако не будучи классическим завершителем атак.