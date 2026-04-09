УЕФА назвал лучшего игрока матча "Барселона" - "Атлетико"

УЕФА определил лучшего игрока первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов между "Барселоной" и "Атлетико".

Как сообщает İdman.Biz, награда досталась нападающему мадридского клуба Хулиану Альваресу.

Аргентинец открыл счет на 45-й минуте встречи, а также отметился четырьмя успешными обводками. Благодаря этому голу он установил клубный рекорд по количеству забитых мячей за один розыгрыш Лиги чемпионов - девять.

Встреча завершилась победой "Атлетико" со счетом 2:0. Второй мяч на 70-й минуте забил Александр Серлот. Отметим, что "Барселона" с 44-й минуты играла в меньшинстве после удаления Пау Кубарси.

Ответный матч состоится 14 апреля в Мадриде.