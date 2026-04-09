Грузинский футболист установил рекорд "ПСЖ"

Вингер "ПСЖ" Хвича Кварацхелия установил клубный рекорд в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, грузинский футболист отличился в матче 1/4 финала против "Ливерпуля", забив на 65-й минуте и удвоив преимущество своей команды.

Этот гол стал для Кварацхелии четвертым подряд в матчах плей-офф текущего розыгрыша турнира. Ранее ни одному игроку "ПСЖ" не удавалось забивать в четырех играх плей-офф подряд.

Последним футболистом с подобной серией был Карим Бензема, который отличился в пяти матчах плей-офф подряд в сезоне-2021/2022 и привел "Реал" к победе в турнире.

В общей сложности Кварацхелия уже забил восемь голов в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов и делит пятое место в списке лучших бомбардиров вместе с Эрлингом Холанном.