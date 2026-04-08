Полузащитник "ПСЖ" побил рекорд Беллингема

Полузащитник "ПСЖ" Уоррен Заир-Эмери установил новый рекорд в Лиге чемпионов.

Как сообщает İdman.Biz, француз начал матч против "Ливерпуля" в стартовом составе, и эта игра стала для него 40-й в турнире.

Таким образом, Заир-Эмери стал самым молодым футболистом, достигшим этой отметки - он провел 40-й матч в возрасте 20 лет и 31 дня. Предыдущее достижение принадлежало полузащитнику "Реала" Джуду Беллингему, который сыграл 40-й матч в Лиге чемпионов в 21 год и 164 дня.

Отметим, что "ПСЖ" ведет в счете в матче с "Ливерпулем" благодаря голу Дезире Дуэ на 11-й минуте.