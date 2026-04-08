"Галатасарай" одержал победу на выезде - ВИДЕО

В чемпионате Турции по футболу состоялся перенесенный матч 27-го тура.

Как сообщает İdman.Biz, "Гезтепе" на своем поле уступил лидеру турнира "Галатасараю" со счетом 1:3.

Счет был открыт уже на пятой минуте - отличился Бариш Алпер Йылмаз. На 19-й минуте Аллан Годол отправил мяч в собственные ворота, увеличив преимущество гостей. Во втором тайме Хуан сократил отставание, однако на 75-й минуте Марио Лемина установил окончательный счет.

После этой победы "Галатасарай" с 67 очками укрепился на первом месте в таблице. "Фенербахче" идет вторым, имея 64 балла, а "Гезтепе" занимает пятую строчку с 46 очками.