8 Апреля 2026
"Ювентус" намерен выкупить вингера у "Ниццы"

8 Апреля 2026 22:21
"Ювентус" намерен выкупить вингера у "Ниццы"

Футбольный клуб "Ювентус" планирует сохранить в составе вингера Жереми Бога, арендованного у "Ниццы".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на, туринский клуб намерен активировать опцию выкупа игрока за 4,8 миллиона евро. Игра футболиста впечатлила тренерский штаб команды.

В текущем сезоне вингер провел 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. По итогам марта он был признан лучшим игроком чемпионата Италии.

Жереми Бога перешел в "Ювентус" на правах аренды в начале февраля до конца текущего сезона.

Новости по теме

Лига Европы: "Брага" и "Бетис" сыграли вничью в первом матче
22:49
Мировой футбол

Лига Европы: "Брага" и "Бетис" сыграли вничью в первом матче - ОБНОВЛЕНО

Победитель определится в ответной встрече в Испании
Форвард "Удинезе" попался с поддельными правами
22:38
Мировой футбол

Форвард "Удинезе" попался с поддельными правами

Футболист был остановлен на границе Италии и Словении
Дом тренера "Марселя" ограбили
21:38
Мировой футбол

Дом тренера "Марселя" ограбили

Злоумышленники проникли в жилище и украли дорогие вещи

Матчи УЕФА начнутся с минуты молчания в память о Луческу
21:23
Мировой футбол

Матчи УЕФА начнутся с минуты молчания в память о Луческу

Европейский футбол почтит память известного тренера

"Интер" готов продать нападающего за 50 млн евро
21:05
Мировой футбол

"Интер" готов продать нападающего за 50 млн евро

Клуб определился с ценой на летнее трансферное окно

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за хавбека "Штутгарта"
20:30
Мировой футбол

"Манчестер Юнайтед" вступил в борьбу за хавбека "Штутгарта"

Английский клуб готов конкурировать за трансфер игрока

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча