"Ювентус" намерен выкупить вингера у "Ниццы"

Футбольный клуб "Ювентус" планирует сохранить в составе вингера Жереми Бога, арендованного у "Ниццы".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на, туринский клуб намерен активировать опцию выкупа игрока за 4,8 миллиона евро. Игра футболиста впечатлила тренерский штаб команды.

В текущем сезоне вингер провел 10 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу. По итогам марта он был признан лучшим игроком чемпионата Италии.

Жереми Бога перешел в "Ювентус" на правах аренды в начале февраля до конца текущего сезона.