Дом тренера "Марселя" ограбили

Дом главного тренера "Марселя" Хабиба Бея подвергся ограблению.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Depeche, инцидент произошел в ночь на 8 апреля во французском городе Фюво. Двое злоумышленников перелезли через ограду и проникли в дом, разбив окно.

Преступники похитили чемодан с дорогой одеждой одного из элитных брендов. Отмечается, что в момент происшествия тренера не было дома.

Полиция оперативно прибыла на место, провела необходимые следственные действия и изъяла отпечатки пальцев.

Хабиб Бей возглавляет "Марсель" с февраля 2026 года, сменив на этом посту Роберто Де Дзерби. В настоящее время команда занимает четвертое место в турнирной таблице Лиги 1.