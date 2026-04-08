"Ювентус" нацелился на вратаря "Ливерпуля"

8 Апреля 2026 20:03
Футбольный клуб "Ювентус" рассматривает возможность усиления состава в летнее трансферное окно и проявляет интерес к голкиперу "Ливерпуля" Алиссону.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Calcio Mercato, видеть бразильского вратаря в составе туринского клуба хочет главный тренер Лучано Спаллетти, который ранее работал с ним в "Роме".

По информации источника, "Ливерпуль" оценивает 33-летнего игрока в 15-20 миллионов евро, однако "Ювентус" может попытаться снизить сумму трансфера в ходе переговоров. Отмечается, что в Англии Алиссон зарабатывает около 8 миллионов евро за сезон, и туринский клуб способен предложить сопоставимые условия.

В текущем сезоне Алиссон провел 34 матча, пропустив 36 мячей.

