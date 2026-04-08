Нервы на пределе, планшеты - в расход: дорогая эмоция футбола - ВИДЕО

В Премьер-лиге Азербайджана набирает обороты новая тенденция - тренеры все чаще выплескивают эмоции, разбивая планшеты прямо по ходу матчей.

Как сообщает İdman.Biz, подобные эпизоды уже перестают быть случайностью. Одним из первых на это обратил внимание главный тренер "Карабаха" Гурбан Гурбанов, после чего аналогичный эпизод произошел и с наставником Айханом Аббасовым.

С развитием технологий меняется и форма эмоциональной реакции тренеров. Если раньше объектами раздражения становились бутылки с водой или элементы экипировки, то теперь под удар попадают планшеты, используемые для анализа и тактических установок.

Такие эпизоды становятся отражением напряжения и ответственности, сопровождающих современные матчи, где цена каждой ошибки возрастает.

Подобное поведение характерно не только для азербайджанского футбола. В европейских чемпионатах тренеры также регулярно демонстрируют эмоциональные реакции на происходящее на поле.

Так, главный тренер "ПСЖ" Луис Энрике в матче Лиги чемпионов против "Барселоны" (2024) после пропущенного мяча пнул ящик с бутылками, а затем в раздевалке сбросил предметы со стола.

Наставник "Барселоны" Хави в ответной игре против "ПСЖ" в том же турнире после удаления Рональда Араухо сначала ударил защитное ограждение у оператора, а затем повредил оборудование в технической зоне.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола также известен эмоциональными реакциями: в матче против "Арсенала" в 2024 году он бурно отреагировал на пропущенный гол, покинув скамейку и выражая недовольство действиями команды.

Отдельного внимания заслуживает главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне, для которого эмоциональное поведение является частью стиля. Аргентинец активно ведет себя у бровки, создавая дополнительное давление как на своих игроков, так и на соперника.

С учетом нарастающей тенденции можно предположить, что в ближайшее время клубам придется учитывать дополнительные расходы - на замену поврежденной техники.