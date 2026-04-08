8 Апреля 2026 16:46
Фрэнк Лэмпард номинирован на звание лучшего тренера сезона в Чемпионшипе

Легендарный футболист "Челси" и сборной Англии Фрэнк Лэмпард, ныне возглавляющий "Ковентри", вошел в список претендентов на престижную награду после того, как вплотную приблизил свой клуб к возвращению в Премьер-лигу спустя четверть века.

Как сообщает İdman.Biz, Фрэнк Лэмпард включен в шорт-лист номинантов на звание лучшего тренера года во втором по силе дивизионе Англии. Конкуренцию ему в борьбе за трофей составят Алекс Нил из "Миллуолла", Сергей Якирович из "Халл Сити" и главный тренер "Мидлсбро" Ким Хелльберг. Победитель будет объявлен 19 апреля на ежегодной церемонии вручения наград Английской футбольной лиги (EFL) в Лондоне.

Успех Лэмпарда связан с результатами "Ковентри" в текущем сезоне. Команде достаточно набрать всего 4 очка в оставшихся 5 турах, чтобы гарантировать себе путевку в элиту английского футбола. Если это произойдет, клуб вернется в Премьер-лигу впервые за последние 25 лет.

В 2025 году обладателем награды лучшему тренеру Чемпионшипа стал Скотт Паркер, руководивший "Бернли". Лэмпард возглавил "Ковентри" в ноябре 2025 года, сменив на этом посту Марка Робинса, и сумел за короткий срок превратить коллектив в одного из главных фаворитов турнира.

