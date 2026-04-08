Патрис Эвра о Карлосе Тевесе: "Я обещал переломать ему ноги"

8 Апреля 2026 14:46
Патрис Эвра о Карлосе Тевесе: "Я обещал переломать ему ноги"

Легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра раскрыл детали своего эмоционального разговора с Карлосом Тевесом после того, как аргентинец сменил "красных дьяволов" на "горожан". Эвра не скрывал, что считал этот трансфер личным предательством, несмотря на теплые отношения между игроками.

Как сообщает İdman.Biz, французский футболист спустя долгое время решился на откровенное признание в интервью прессе.

"Я позвонил ему и сказал: "Карлито, я тебя убью, я переломаю тебе ноги!" Это было очень тяжело. Такое сложно принять. Но я думаю, что это была своего рода месть сэру Алексу Фергюсону, и именно это меня расстроило. Мы так и не узнаем всей правды, но за этот переход мы заплатили высокую цену. Если бы Тевес не подписал контракт с "Манчестер Сити", я не думаю, что они начали бы выигрывать чемпионаты. Я чувствовал себя обманутым, но он все равно мой брат, и его выбор нужно уважать", — цитируют СМИ слова Эвра.

Патрис Эвра и Карлос Тевес вместе выступали на "Олд Траффорд" в период с 2007 по 2009 год, выиграв Лигу чемпионов и дважды став чемпионами Англии. Аргентинский форвард перешел в "Манчестер Сити" в 2009 году, став одним из символов новой эпохи в истории "горожан". Патрис Эвра официально завершил профессиональную карьеру в 2019 году, оставаясь одним из самых харизматичных игроков в истории Премьер-лиги.

