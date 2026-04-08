Мауро Икарди обвинил журналистов в паразитировании на его частной жизни - ФОТО

Аргентинский форвард стамбульского "Галатасарая" Мауро Икарди спровоцировал новую волну обсуждений в спортивных медиа, ответив на участившиеся нападки экспертов и болельщиков. 33-летний футболист, чья игровая форма после восстановления от травмы стала объектом жестких дискуссий, решил лично прокомментировать ситуацию в жестком тоне.

Как сообщает İdman.Biz, опытный нападающий опубликовал на своей странице сообщение, направленное против распространяемых о нем новостей.

Футболист подчеркнул, что временное затишье в медиапространстве наглядно разоблачило тех, кто привык существовать лишь за счет скандальных инфоповодов. По мнению игрока, деятельность многих изданий не имеет ничего общего с профессиональной журналистикой и является лишь формой зависимости от чужих секретов. Икарди добавил, что без постоянной подпитки подобные "паразиты" исчезают сами по себе, и с иронией задался вопросом, какую очередную ложь пресса попытается выдумать завтра.

Отметим, что текущий сезон является для аргентинца четвертым в составе "желто-красных", однако вопрос о его дальнейшем пребывании в Стамбуле остается открытым. Контракт Мауро Икарди истекает в конце нынешнего сезона, и на данный момент стороны так и не пришли к соглашению о продлении сотрудничества.