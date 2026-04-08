8 Апреля 2026
ФИФА накажет Испанию за оскорбления в матче с Египтом

8 Апреля 2026 12:48
Международная федерация футбола приняла решение применить санкции к испанской стороне после инцидента, произошедшего на стадионе "RCDE" в Барселоне. В ходе игры поведение части местных фанатов было признано дискриминационным и нарушающим этический кодекс организации.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание COPE, объектом расследования стали массовые скандирования, направленные против исламских ценностей. Болельщики на трибунах выкрикивали фразу "Кто не скачет, тот мусульманин!", сопровождая это издевательскими жестами. ФИФА расценила данные действия как серьезное нарушение дисциплинарного регламента, касающегося борьбы с расизмом и дискриминацией. Ожидается, что на испанскую федерацию будет наложен крупный денежный штраф, а сборную могут обязать провести следующий домашний матч при частично или полностью закрытых трибунах.

Особый резонанс вызвала реакция нападающего сборной Испании Ламина Ямаля. 18-летний футболист, являющийся практикующим мусульманином, стал единственным игроком "Красной фурии", который в знак протеста отказался подходить к трибунам после финального свистка. Сразу после матча Ямаль покинул поле, не поприветствовав фанатов, а позже опубликовал заявление в социальных сетях.

"Использование религии в качестве объекта насмешек на футбольном поле - это признак невежества и расизма. Как мусульманин, я считаю такое поведение абсолютно нетерпимым и неуважительным", - подчеркнул игрок.

İdman.Biz

