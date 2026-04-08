Анчелотти останется на посту главного тренера сборной Бразилии до 2030 года - СМИ

Бразильская конфедерация футбола (CBF) продлила контракт с главным тренером национальной команды Карло Анчелотти, сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN Brazil.

Соглашение с 66-летним итальянцем рассчитано до 2030 года. Зарплата Анчелотти составит 10 миллионов евро в год — он станет самым высокооплачиваемым тренером сборных. Предыдущий контракт истекал после чемпионата мира-2026.

Анчелотти возглавил сборную Бразилии 26 мая 2025 года. Под его руководством команда провела 10 матчей — 5 побед, 2 ничьих и 3 поражения.