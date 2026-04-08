Обнаженный мужчина пробежал перед автобусом "Реала" и полицией

Необычный инцидент произошел перед матчем четвертьфинала Лиги чемпионов между "Реалом" и "Баварией". Обнаженный мужчина выбежал на дорогу, по которой проезжал автобус мадридской команды, сообщает İdman.Biz.

Причины подобного поступка не называются, но тело мужчины было раскрашено каким-то символом. Полицейский пинком пытался остановить беглеца, но не сумел попасть. Мужчина пробежал дальше, пытаясь развернуть флаг.

Первый матч между "Реалом" и "Баварией" в четвертьфинале Лиги чемпионов проходит на мадридском стадионе "Сантьяго Бернабеу". На момент написания новости мадридский клуб уступает 1:2.