8 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
8 Апреля 2026 00:04
20
Суперкомпьютер назвал главного фаворита на победу в ЛЧ

Суперкомпьютер компании Opta представил собственный рейтинг фаворитов на победу в Лиге чемпионов-2025/26.

Как сообщает İdman.Biz, главным фаворитом самого престижного евротурнира является лондонский "Арсенал". Шансы "канониров" завоевать трофей оценили в 27,96%.

Далее в списке претендентов на триумф в Лиге чемпионов расположились мюнхенская "Бавария" (20,88%), каталонская "Барселона" (17,39%) и французский "ПСЖ" (11,56%).

Шансы на победу в Лиге чемпионов по версии суперкомпьютера Opta:

"Арсенал" (Англия) — 27,96%

"Бавария" (Германия) — 20,88%

"Барселона" (Испания) — 17,39%

"ПСЖ" (Франция) — 11,56%

"Реал" Мадрид (Испания) — 8,97%

"Ливерпуль" (Англия) — 6,52%

"Атлетико" Мадрид (Испания) — 3,66%

"Спортинг" (Португалия) — 3,06%

İdman.Biz
Тэги:

