Диего Симеоне готовит провокацию против Ламина Ямаля

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне разработал тактику по нейтрализации нападающего "Барселоны" Ламина Ямаля. Аргентинский специалист планирует лишить соперника ключевого игрока в ответном матче Лиги чемпионов через получение им дисциплинарного наказания.

Как сообщает İdman.Biz, Симеоне поручил футболистам провоцировать Ямаля на протяжении всей игры. Цель стратегии - вынудить форварда получить желтую карточку. В случае предупреждения Ямаль будет дисквалифицирован на ответный поединок из-за перебора карточек. Симеоне рассчитывает таким образом ослабить атакующий потенциал каталонского клуба в решающей встрече.