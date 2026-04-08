"Барселона" может заработать до 10 млн за матч в Корее

Футбольный клуб "Барселона" получила предложение провести товарищеский матч в Южной Корее во время летней предсезонной подготовки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, за одну игру "сине-гранатовые" могут заработать от 9 до 10 миллионов евро. Однако реализация этого варианта осложняется необходимостью длительного перелета ради одного матча.

В настоящее время каталонский клуб склоняется к проведению летнего сбора в Англии вместо азиатского турне.

Отметим, что после 30 туров чемпионата Испании "Барселона" лидирует в турнирной таблице с 76 очками, опережая "Реал" на семь баллов.