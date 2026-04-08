8 Апреля 2026
RU

Мировой футбол
Новости
8 Апреля 2026 17:57
14
Опубликован рейтинг лучших тренеров мира

Составлен рейтинг 20 лучших главных тренеров мирового футбола, лидером которого признан наставник "ПСЖ" Луис Энрике.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на GiveMeSport, испанский специалист занял первое место, опередив главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу и наставника "Барселоны" Ханси Флика.

В список также вошли ряд ведущих специалистов современности, включая представителей топ-клубов и национальных сборных. Среди них - Микель Артета ("Арсенал"), Антонио Конте ("Наполи"), Томас Тухель (сборная Англии), Диего Симеоне ("Атлетико") и Карло Анчелотти (сборная Бразилии).

Отметим, что в рейтинге представлены как опытные тренеры, так и специалисты нового поколения, включая Хаби Алонсо и Арне Слота.

Полный список выглядит следующим образом:

  1. Луис Энрике ("ПСЖ")

  2. Хосеп Гвардиола ("Манчестер Сити")

  3. Ханси Флик ("Барселона")

  4. Микель Артета ("Арсенал")

  5. Антонио Конте ("Наполи")

  6. Томас Тухель (сборная Англии)

  7. Диего Симеоне ("Атлетико")

  8. Карло Анчелотти (сборная Бразилии)

  9. Хаби Алонсо (без клуба)

  10. Арне Слот ("Ливерпуль")

  11. Симоне Индзаги ("Аль-Хиляль")

  12. Унаи Эмери ("Астон Вилла")

  13. Лионель Скалони (сборная Аргентины)

  14. Дидье Дешам (сборная Франции)

  15. Венсан Компани ("Бавария")

  16. Луис де ла Фуэнте (сборная Испании)

  17. Юлиан Нагельсман (сборная Германии)

  18. Дэвид Мойес ("Эвертон")

  19. Марку Силва ("Фулхэм")

  20. Эдди Хау ("Ньюкасл")

İdman.Biz
Тэги:

