"Наполи" определился с кандидатами на замену Конте

8 Апреля 2026 18:46
Главный тренер "Наполи" Антонио Конте может покинуть клуб и возглавить сборную Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, руководство неаполитанцев уже начало поиск нового наставника и определило круг основных кандидатов.

Главным претендентом на пост считается 43-летний специалист Тьяго Мотта, ранее работавший с "Ювентусом". Кроме него, в шорт-лист клуба входят главный тренер "Сассуоло" Фабио Гроссо и наставник “Болоньи” Винченцо Итальяно.

Отметим, что после 32 туров итальянской Серии А "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 65 очков и продолжая борьбу за чемпионство.

İdman.Biz
Новости по теме

"Барселона" может заработать до 10 млн за матч в Корее
19:45
Мировой футбол

"Барселона" может заработать до 10 млн за матч в Корее

Клуб рассматривает предложение, но склоняется к сборам в Англии

Конфликт в “Реале”: защитник отстранен после спора с Арбелоа
19:30
Мировой футбол

Конфликт в “Реале”: защитник отстранен после спора с Арбелоа

Защитник вернулся в состав только после извинений перед командой

Мбаппе предупредил "Баварию" после первого матча
19:15
Мировой футбол

Мбаппе предупредил "Баварию" после первого матча

Лидер "Реала" уверен, что исход противостояния еще не решен
Диего Симеоне готовит провокацию против Ламина Ямаля
18:30
Мировой футбол

Диего Симеоне готовит провокацию против Ламина Ямаля

Тренер "Атлетико" намерен добиться дисквалификации Ямаля
Опубликован рейтинг лучших тренеров мира
17:57
Мировой футбол

Опубликован рейтинг лучших тренеров мира

Лидером в списке обозначен испанский специалист
Нервы на пределе, планшеты - в расход: дорогая эмоция футбола
17:14
Мировой футбол

Нервы на пределе, планшеты - в расход: дорогая эмоция футбола - ВИДЕО

Тренеры все чаще срываются на технике во время матчей

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд