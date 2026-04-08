"Наполи" определился с кандидатами на замену Конте

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте может покинуть клуб и возглавить сборную Италии.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, руководство неаполитанцев уже начало поиск нового наставника и определило круг основных кандидатов.

Главным претендентом на пост считается 43-летний специалист Тьяго Мотта, ранее работавший с "Ювентусом". Кроме него, в шорт-лист клуба входят главный тренер "Сассуоло" Фабио Гроссо и наставник “Болоньи” Винченцо Итальяно.

Отметим, что после 32 туров итальянской Серии А "Наполи" занимает второе место в турнирной таблице, набрав 65 очков и продолжая борьбу за чемпионство.