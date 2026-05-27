"Фиорентина" определилась с новым главным тренером

Футбольный клуб "Фиорентина" достигла договоренности по назначению нового главного тренера.

Как сообщает İdman.Biz, инсайдер Фабрицио Романо заявил, что флорентийский клуб близок к соглашению с нынешним наставником "Сассуоло" Фабио Гроссо.

По данным источника, стороны согласовали контракт до 2028 года с возможностью продления еще на один сезон.

Ожидается, что 48-летний специалист будет зарабатывать в "Фиорентине" 1,2 миллиона евро в год.

Гроссо известен не только тренерской работой, но и карьерой футболиста. В составе сборной Италии он стал чемпионом мира 2006 года.

В последние годы специалист работал с "Сассуоло". Ранее он также тренировал "Фрозиноне", "Лион", "Сьон", "Брешию", "Верону" и "Бари".