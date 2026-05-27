Раскрыта тайна вирусного разговора Гвардиолы с пустым креслом

27 Мая 2026 18:09
Официальный аккаунт Кубка Англии раскрыл, с кем Пеп Гвардиола разговаривал во время полуфинального матча турнира против "Арсенала" в 2020 году.

Как сообщает İdman.Biz, старый эпизод снова стал актуальным после прощания каталонского тренера с "Манчестер Сити".

Во время прощального видео Бернарду Силва задал Гвардиоле вопрос о вирусном моменте из полуфинала Кубка Англии-2019/20. Тогда камеры показали, как тренер "Манчестер Сити" эмоционально обращается в сторону пустых трибун.

Матч проходил во время коронавирусных ограничений, поэтому на стадионе не было болельщиков. Из-за этого кадр быстро стал мемом: многие решили, что Гвардиола разговаривает сам с собой или спорит с пустым креслом.

После вопроса Силвы официальный аккаунт Кубка Англии опубликовал более широкий ракурс эпизода. На нем видно, что Гвардиола обращался не к пустоте, а к членам своего штаба - Родольфо Борреллю и Хуанме Лильо, которые находились выше на трибуне и не попали в первоначальный кадр.

Таким образом, одна из самых известных футбольных загадок ковидной эпохи получила объяснение спустя шесть лет.

Отметим, что тот полуфинал Кубка Англии "Манчестер Сити" проиграл "Арсеналу" со счетом 0:2.

İdman.Biz
