Конфликт в “Реале”: защитник отстранен после спора с Арбелоа

У защитника "Реала" Рауля Асенсио произошел конфликт с главным тренером команды Альваро Арбелоа.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, именно напряженные отношения с наставником стали причиной отсутствия футболиста в последних матчах. Все началось после того, как Арбелоа оставил Асенсио на скамейке запасных в игре Лиги чемпионов против "Манчестер Сити", что вызвало недовольство игрока.

Позже тренер планировал выпустить защитника в стартовом составе на матч против "Эльче", однако в день встречи Асенсио сообщил о мышечном дискомфорте и отказался от участия в игре. Это решение вызвало недовольство Арбелоа, который был вынужден изменить состав и задействовать Антонио Рюдигера, рассчитывавшего на отдых.

В результате наставник исключил Асенсио из заявки на матчи с "Эльче", "Манчестер Сити" и "Атлетико", несмотря на то, что игрок продолжал тренироваться в обычном режиме. Тренер потребовал от футболиста извинений перед всей командой, и только после этого Асенсио был возвращен в состав.