Мбаппе предупредил "Баварию" после первого матча

Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе отреагировал на поражение команды в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против “Баварии”.

Как сообщает İdman.Biz, французский форвард опубликовал пост в социальных сетях, в котором подчеркнул, что интрига в противостоянии сохраняется.

"Все по-прежнему открыто", - написал Мбаппе, сопроводив сообщение своей фотографией.

Напомним, что "Реал" уступил на своем поле со счетом 1:2, а единственный гол мадридцев забил именно Мбаппе. Ответная встреча пройдет 15 апреля в Мюнхене, где команда постарается отыграться и выйти в полуфинал турнира.