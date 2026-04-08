Болельщики "Баварии" арендовали самолет ради выездного матча против "Реала" - ВИДЕО

Поклонники "Баварии" продемонстрировали изобретательность перед выездным матчем Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Группа болельщиков объединилась, чтобы арендовать целый самолет для перелета в столицу Испании, отказавшись от стандартных рейсов.

Как сообщает İdman.Biz, такое коллективное решение оказалось не только удобным, но и финансово выгодным. Аренда частного борта обошлась фанатам в два раза дешевле, чем покупка билетов на регулярные авиалинии в период повышенного спроса.

Весь полет прошел в неформальной обстановке: болельщики исполняли клубные гимны, скандировали кричалки и превратили перемещение между городами в полноценное предматчевое торжество. Таким образом, мюнхенцы смогли существенно сократить расходы на дорогу и обеспечить себе праздничное настроение перед одним из важнейших противостояний сезона.