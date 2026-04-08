Болельщики "Баварии" арендовали самолет ради выездного матча против "Реала" - ВИДЕО

8 Апреля 2026 15:30
Поклонники "Баварии" продемонстрировали изобретательность перед выездным матчем Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Группа болельщиков объединилась, чтобы арендовать целый самолет для перелета в столицу Испании, отказавшись от стандартных рейсов.

Как сообщает İdman.Biz, такое коллективное решение оказалось не только удобным, но и финансово выгодным. Аренда частного борта обошлась фанатам в два раза дешевле, чем покупка билетов на регулярные авиалинии в период повышенного спроса.

Весь полет прошел в неформальной обстановке: болельщики исполняли клубные гимны, скандировали кричалки и превратили перемещение между городами в полноценное предматчевое торжество. Таким образом, мюнхенцы смогли существенно сократить расходы на дорогу и обеспечить себе праздничное настроение перед одним из важнейших противостояний сезона.

Новости по теме

Фрэнк Лэмпард номинирован на звание лучшего тренера сезона в Чемпионшипе
16:46
Мировой футбол

Фрэнк Лэмпард номинирован на звание лучшего тренера сезона в Чемпионшипе

Легендарный футболист "Челси" вошел в список претендентов на престижную награду
Патрис Эвра о Карлосе Тевесе: "Я обещал переломать ему ноги"
14:46
Мировой футбол

Патрис Эвра о Карлосе Тевесе: "Я обещал переломать ему ноги"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" признался, что крайне болезненно воспринял переход близкого друга в стан прямого конкурента
Дани Болт объяснил, почему выбрал "Карабах"
14:18
Мировой футбол

Дани Болт объяснил, почему выбрал "Карабах"

Защитник "Карабаха" дал интервью бразильскому порталу
Мауро Икарди обвинил журналистов в паразитировании на его частной жизни
13:18
Мировой футбол

Мауро Икарди обвинил журналистов в паразитировании на его частной жизни - ФОТО

Нападающий "Галатасарая" отреагировал на слухи о неопределенности своего будущего в клубе
ФИФА накажет Испанию за оскорбления в матче с Египтом
12:48
Мировой футбол

ФИФА накажет Испанию за оскорбления в матче с Египтом

Дисциплинарный комитет ФИФА открыл производство в отношении Королевской испанской футбольной федерации
"Карабах" повторил рекорд последних лет - ВИДЕО
12:33
Мировой футбол

"Карабах" повторил рекорд последних лет - ВИДЕО

Разгром "Карван-Евлаха" стал крупнейшим за четыре сезона

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча
Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд