8 Апреля 2026
"Карабах" повторил рекорд последних лет

8 Апреля 2026 12:33
"Карабах" повторил рекорд последних лет

Футбольный клуб "Карабах" одержал крупнейшую победу за последние четыре сезона в Мисли Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в матче 26-го тура агдамский клуб разгромил "Карван-Евлах" со счетом 7:0.

Этот результат стал самым крупным не только в текущем сезоне, но и за последние четыре чемпионата.

В последний раз более крупная победа была зафиксирована 15 апреля 2022 года, когда "Карабах" обыграл "Шамахы" со счетом 8:0.

Отметим, что в истории турнира это 47-й случай, когда одна из команд побеждает с разницей в семь и более мячей.

Новости по теме

Мауро Икарди обвинил журналистов в паразитировании на его частной жизни
13:18
Мировой футбол

Мауро Икарди обвинил журналистов в паразитировании на его частной жизни - ФОТО

Нападающий "Галатасарая" отреагировал на слухи о неопределенности своего будущего в клубе
ФИФА накажет Испанию за оскорбления в матче с Египтом
12:48
Мировой футбол

ФИФА накажет Испанию за оскорбления в матче с Египтом

Дисциплинарный комитет ФИФА открыл производство в отношении Королевской испанской футбольной федерации
Антонио Конте: "Вернуться в сборную Италии было бы огромной гордостью"
12:04
Мировой футбол

Антонио Конте: "Вернуться в сборную Италии было бы огромной гордостью"

Главный тренер "Наполи" прокомментировал слухи о своем возможном назначении на пост наставника "Скуадры Адзурры"
Дино Баджо: "Раньше все лучшие игроки мира стремились в Италию"
11:13
Мировой футбол

Дино Баджо: "Раньше все лучшие игроки мира стремились в Италию"

Бывший хавбек подверг резкой критике нынешнее состояние итальянского футбола
Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Мирчи Луческу
10:33
Мировой футбол

Джанни Инфантино выразил соболезнования в связи со смертью Мирчи Луческу

Президент ФИФА назвал уход легендарного румынского тренера черным днем для мирового футбола
Лига Европы: сегодня состоится матч "Брага" - "Бетис"
10:13
Мировой футбол

Лига Европы: сегодня состоится матч "Брага" - "Бетис"

"Оружейники" регулярно берут результат на своей знаменитой арене

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча
Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд