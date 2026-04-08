"Карабах" повторил рекорд последних лет

Футбольный клуб "Карабах" одержал крупнейшую победу за последние четыре сезона в Мисли Премьер-лиге.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Профессиональную футбольную лигу, в матче 26-го тура агдамский клуб разгромил "Карван-Евлах" со счетом 7:0.

Этот результат стал самым крупным не только в текущем сезоне, но и за последние четыре чемпионата.

В последний раз более крупная победа была зафиксирована 15 апреля 2022 года, когда "Карабах" обыграл "Шамахы" со счетом 8:0.

Отметим, что в истории турнира это 47-й случай, когда одна из команд побеждает с разницей в семь и более мячей.