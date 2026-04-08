Антонио Конте: "Вернуться в сборную Италии было бы огромной гордостью"

8 Апреля 2026 12:04
Антонио Конте: "Вернуться в сборную Италии было бы огромной гордостью"

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте отреагировал на информацию о своем возможном возвращении в национальную команду. Известный итальянский специалист подтвердил, что осведомлен о сообщениях в прессе, и выразил готовность рассмотреть подобное предложение, несмотря на действующие обязательства перед нынешним клубом.

Как сообщает İdman.Biz, Конте спокойно относится к повышенному вниманию СМИ к его персоне.

"Мое имя часто упоминается в прессе в контексте сборной, и я считаю это абсолютно нормальным процессом. Скажу больше: если бы я сам был главой федерации, я бы тоже рассматривал свою кандидатуру наряду с другими тренерами", — заявил наставник.

Он также подчеркнул особое отношение к работе с главной командой страны: "Работа в национальной сборной всегда была и остается для меня предметом огромной гордости".

На данный момент Антонио Конте продолжает возглавлять "Наполи", с которым связан контрактными обязательствами. Тренер отметил, что не намерен принимать поспешных решений в разгар чемпионата. "Сейчас я полностью сосредоточен на работе в Неаполе. У меня есть действующий контракт, и только в конце сезона я планирую сесть за стол переговоров с президентом клуба, чтобы детально обсудить свое будущее", — добавил Конте.

Напомним, что Федерация футбола Италии в настоящее время рассматривает различных кандидатов на вакантный пост главного тренера после неудачного цикла квалификации к чемпионату мира 2026 года. Ранее сообщалось, что приоритетной целью для итальянских чиновников является Хосеп Гвардиола.

