Аарон Рэмзи объявил о завершении карьеры в 35 лет

Капитан сборной Уэльса по футболу Аарон Рэмзи принял решение завершить игровую карьеру. 35-летний футболист, чей путь в большом спорте был отмечен как яркими триумфами, так и серьезными испытаниями, обратился к болельщикам с официальным прощальным письмом.

Как сообщает İdman.Biz, валлиец подчеркнул, что это решение далось ему нелегко. "Это было непростое решение, принятое после долгих раздумий. Для меня было огромной честью носить футболку сборной Уэльса и пережить столько невероятных моментов. Также я хочу поблагодарить все клубы, за которые мне посчастливилось играть, и персонал, который помогал мне жить мечтой и выступать на самом высоком уровне", — заявил полузащитник.

Карьера Рэмзи началась в родном "Кардифф Сити", после чего он провел 11 лет в лондонском "Арсенале", забив более 60 голов и выиграв три Кубка Англии. В дальнейшем Аарон выступал за туринский "Ювентус", в составе которого стал чемпионом Италии, шотландский "Рейнджерс", французскую "Ниццу" и мексиканский "Пумас". Последним клубом игрока стал именно мексиканский коллектив, контракт с которым был расторгнут по обоюдному согласию в октябре 2025 года из-за череды травм. На международной арене Рэмзи провел 86 матчей за сборную Уэльса, забив 21 мяч и став ключевым участником исторического выхода команды в полуфинал Евро-2016.