Харри Магуайр продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

Защитник сборной Англии по футболу Харри Магуайр продолжит выступать за "Манчестер Юнайтед". Клуб официально активировал опцию продления и закрепил новые условия сотрудничества с 33-летним футболистом, чей предыдущий контракт истекал по окончании текущего сезона.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на официальный сайт клуба и агентство AP, новое соглашение рассчитано на один год с возможностью пролонгации еще на 12 месяцев. Директор по футболу "Манчестер Юнайтед" Джейсон Уилкокс так прокомментировал это решение: "Харри олицетворяет менталитет и стойкость, необходимые для выступлений за наш клуб. Он абсолютный профессионал, который приносит неоценимый опыт и лидерские качества в наш молодой и амбициозный состав".

Сам футболист выразил удовлетворение достигнутыми договоренностями. "Представлять "Манчестер Юнайтед" — это высшая честь. Это ответственность, которой я и моя семья гордимся каждый божий день. Я рад продолжить свой путь в этом невероятном клубе как минимум до восьми сезонов и продолжать играть перед нашими особенными болельщиками, создавая вместе новые потрясающие моменты", — заявил Магуайр.

Отметим, что карьера Харри Магуайра в "Манчестер Юнайтед" претерпела значительную трансформацию. После перехода из "Лестера" в 2019 году за рекордные для защитника 80 миллионов фунтов стерлингов, игрок столкнулся с серьезной критикой и потерей места в стартовом составе при Эрике тен Хаге в 2023 году. Однако после назначения Майкла Каррика на пост главного тренера Магуайр вновь стал ключевой фигурой в обороне "красных дьяволов".

В текущем сезоне 2025/26 Магуайр является игроком основы, что помогло команде подняться на третью строчку в Премьер-лиге и практически гарантировать себе участие в Лиге чемпионов на следующий год. Уверенная игра на клубном уровне также позволила Харри вернуться в сборную Англии: в марте он провел первые матчи за "трех львов" после 18-месячного перерыва и сейчас рассматривается как один из основных претендентов на поездку на предстоящий чемпионат мира. На данный момент на счету защитника 266 матчей в футболке "Манчестер Юнайтед", а также победы в Кубке Англии и Кубке лиги.