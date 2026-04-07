Игроки "Челси" выступили с коллективным обращением к тренеру

Футболисты лондонского "Челси" обратились к главному тренеру Лиаму Росеньору с просьбой включить полузащитника Энцо Фернандеса в состав на матч против "Манчестер Сити".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на британские СМИ, несмотря на коллективное обращение игроков, наставник отказался менять свое решение и не выпустил аргентинца на поле.

При этом сам Энцо Фернандес не планирует покидать "Челси". Действующий контракт полузащитника продлен до июня 2032 года, однако стороны ведут переговоры о пересмотре финансовых условий соглашения.

Отметим, что аргентинский хавбек перешел в "Челси" в 2023 году и остается одним из ключевых игроков команды.