Энцо Фернандес планирует продлить контракт с "Челси"

Будущее Энцо Фернандеса в лондонском "Челси" остается одной из самых обсуждаемых тем в английском футболе. Несмотря на недавний конфликт с руководством, приоритетом чемпиона мира является продолжение карьеры в составе "синих".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналистку Веронику Брунати, стороны обсуждают не только продление соглашения, но и существенное повышение зарплаты аргентинца. Интерес к хавбеку проявляют несколько европейских грандов, включая мадридский "Реал", однако сам Фернандес нацелен на долгосрочное пребывание в Лондоне.

Переговоры проходят на фоне сложного периода: главный тренер Лиам Росеньор наложил на вице-капитана двухматчевую дисквалификацию за его резонансное интервью. В нем Энцо допустил высказывания, которые были восприняты как неуверенность в проекте клуба и симпатия к Мадриду, что тренер расценил как нарушение внутренней культуры.

Ситуация начала стабилизироваться после того, как партнеры по команде публично поддержали аргентинца. Игроки "Челси" обратились к Росеньору с просьбой отменить отстранение и вернуть Энцо в общую группу. Тренер подтвердил, что "дверь для него не закрыта", подчеркнув при этом важность соблюдения дисциплины. Ожидается, что новое соглашение с улучшенными финансовыми условиями станет символом примирения сторон и подтверждением статуса Фернандеса как ключевого игрока в долгосрочной стратегии клуба.