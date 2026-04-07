Энцо Фернандес планирует продлить контракт с "Челси"

7 Апреля 2026 10:13
Энцо Фернандес планирует продлить контракт с "Челси"

Будущее Энцо Фернандеса в лондонском "Челси" остается одной из самых обсуждаемых тем в английском футболе. Несмотря на недавний конфликт с руководством, приоритетом чемпиона мира является продолжение карьеры в составе "синих".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналистку Веронику Брунати, стороны обсуждают не только продление соглашения, но и существенное повышение зарплаты аргентинца. Интерес к хавбеку проявляют несколько европейских грандов, включая мадридский "Реал", однако сам Фернандес нацелен на долгосрочное пребывание в Лондоне.

Переговоры проходят на фоне сложного периода: главный тренер Лиам Росеньор наложил на вице-капитана двухматчевую дисквалификацию за его резонансное интервью. В нем Энцо допустил высказывания, которые были восприняты как неуверенность в проекте клуба и симпатия к Мадриду, что тренер расценил как нарушение внутренней культуры.

Ситуация начала стабилизироваться после того, как партнеры по команде публично поддержали аргентинца. Игроки "Челси" обратились к Росеньору с просьбой отменить отстранение и вернуть Энцо в общую группу. Тренер подтвердил, что "дверь для него не закрыта", подчеркнув при этом важность соблюдения дисциплины. Ожидается, что новое соглашение с улучшенными финансовыми условиями станет символом примирения сторон и подтверждением статуса Фернандеса как ключевого игрока в долгосрочной стратегии клуба.

İdman.Biz
Новости по теме

Федерация футбола Казахстана отстранила двух арбитров
11:02
Мировой футбол

Федерация футбола Казахстана отстранила двух арбитров

Искаков и Сорокопудова наказаны за ошибки в игре

Сегодня пройдут полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу
10:55
Мировой футбол

Сегодня пройдут полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Пары сыграют первые матчи в один день
Йозуа Киммих: "Килиан Мбаппе - это настоящее оружие"
10:42
Мировой футбол

Йозуа Киммих: "Килиан Мбаппе - это настоящее оружие"

Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии оценил угрозу со стороны французского нападающего
Сегодня стартует 1/4 финала Лиги чемпионов
09:59
Мировой футбол

Сегодня стартует 1/4 финала Лиги чемпионов

Топ-клубы выходят на решающую стадию турнира

Массимилиано Аллегри: "Гонка за скудетто не для нас, наша цель - Лига чемпионов"
09:31
Мировой футбол

Массимилиано Аллегри: "Гонка за скудетто не для нас, наша цель - Лига чемпионов"

Главный тренер "Милана" прокомментировал поражение от "Наполи" в 31-м туре Серии А
Антонио Конте установил рекорд с "Наполи"
09:15
Мировой футбол

Антонио Конте установил рекорд с "Наполи"

Тренер одержал 27-ю победу с минимальным счетом

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине
4 Апреля 18:35
ММА

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Экс-чемпион UFC провел выставочный боксерский поединок против любителя