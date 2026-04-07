Арне Слот сохранит пост главного тренера "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот продолжит работу на своей должности. В руководстве клуба официально заявили о поддержке тренера, развеяв слухи о его возможной отставке после разгромного поражения от "Манчестер Сити" (0:4).

Как сообщает İdman.Biz, боссы "красных" приняли решение оставить нидерландского специалиста у руля команды, мотивируя это необходимостью сохранения стабильности внутри коллектива. Несмотря на то, что ранее в прессе появлялась информация об экстренных заседаниях и ультиматумах по выходу в Лигу чемпионов, текущая позиция клуба заключается в предоставлении Слоту полного кредита доверия для исправления ситуации.

На данный момент "Ливерпуль" занимает пятую строчку в Английской Премьер-лиге с 49 очками после 31 тура. Руководство рассчитывает, что отсутствие кадровых перестановок в тренерском штабе на финишной прямой сезона поможет игрокам сфокусироваться на борьбе за попадание в топ-4. Таким образом, Слот получает шанс доказать свою состоятельность в оставшихся матчах чемпионата, сохранив поддержку со стороны владельцев клуба.