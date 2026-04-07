RU

Мировой футбол
Новости
7 Апреля 2026 11:34
14
Арне Слот сохранит пост главного тренера "Ливерпуля"

Главный тренер "Ливерпуля" Арне Слот продолжит работу на своей должности. В руководстве клуба официально заявили о поддержке тренера, развеяв слухи о его возможной отставке после разгромного поражения от "Манчестер Сити" (0:4).

Как сообщает İdman.Biz, боссы "красных" приняли решение оставить нидерландского специалиста у руля команды, мотивируя это необходимостью сохранения стабильности внутри коллектива. Несмотря на то, что ранее в прессе появлялась информация об экстренных заседаниях и ультиматумах по выходу в Лигу чемпионов, текущая позиция клуба заключается в предоставлении Слоту полного кредита доверия для исправления ситуации.

На данный момент "Ливерпуль" занимает пятую строчку в Английской Премьер-лиге с 49 очками после 31 тура. Руководство рассчитывает, что отсутствие кадровых перестановок в тренерском штабе на финишной прямой сезона поможет игрокам сфокусироваться на борьбе за попадание в топ-4. Таким образом, Слот получает шанс доказать свою состоятельность в оставшихся матчах чемпионата, сохранив поддержку со стороны владельцев клуба.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Жозе Моуринью: "Мы потеряли не два очка, а последние шансы на чемпионство"
12:19
Мировой футбол

Жозе Моуринью: "Мы потеряли не два очка, а последние шансы на чемпионство"

Главный тренер "Бенфики" подверг жесткой критике своих игроков и судейство после ничьей с "Каза Пия"
Георге Хаджи возглавил сборную Румынии вместо Мирчи Луческу
12:04
Мировой футбол

Георге Хаджи возглавил сборную Румынии вместо Мирчи Луческу

Дебют нового наставника состоится 2 июня в Тбилиси
Федерация футбола Казахстана отстранила двух арбитров
11:02
Мировой футбол

Федерация футбола Казахстана отстранила двух арбитров

Искаков и Сорокопудова наказаны за ошибки в игре

Сегодня пройдут полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу
10:55
Мировой футбол

Сегодня пройдут полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Пары сыграют первые матчи в один день
Йозуа Киммих: "Килиан Мбаппе - это настоящее оружие"
10:42
Мировой футбол

Йозуа Киммих: "Килиан Мбаппе - это настоящее оружие"

Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии оценил угрозу со стороны французского нападающего
Энцо Фернандес планирует продлить контракт с "Челси"
10:13
Мировой футбол

Энцо Фернандес планирует продлить контракт с "Челси"

Аргентинский полузащитник ведет переговоры с лондонским клубом об улучшении условий соглашения

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине
4 Апреля 18:35
ММА

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Экс-чемпион UFC провел выставочный боксерский поединок против любителя
Ла Лига: очередная битва "Атлетико" и "Барселоны" перед дуэлью в Лиге чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Апреля 14:25
Мировой футбол

Ла Лига: очередная битва "Атлетико" и "Барселоны" перед дуэлью в Лиге чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Испании возобновились матчи национального футбольного первенства

"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Апреля 01:10
Мировой футбол

"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И оторвалась от "Реала" на 7 очков