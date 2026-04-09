Лига конференций: сегодня пройдут матчи 1/4 финала

9 Апреля 2026 09:41
Лига конференций: сегодня пройдут матчи 1/4 финала

Сегодня стартует 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день состоятся четыре матча с участием клубов из Испании, Англии, Италии, Германии, Франции, Украины, Греции и Нидерландов.

Откроет программу противостояние "Райо Вальекано" и "АЕК". Испанский клуб проводит один из самых стабильных сезонов за последние годы и делает ставку на интенсивный прессинг и компактную игру без мяча. Греческая команда, напротив, традиционно сильна в переходных фазах и опасна при быстрых атаках.

В Лондоне "Кристал Пэлас" примет "Фиорентину". Английская команда делает акцент на физике и вертикальной игре, тогда как итальянцы стремятся контролировать мяч и варьировать темп.

"Майнц" сыграет со "Страсбуром" - это противостояние двух дисциплинированных команд, где многое может решить реализация стандартных положений.

В еще одном матче "Шахтер" встретится с "АЗ". Украинский клуб традиционно делает ставку на технику и скорость, а нидерландская команда отличается организованной структурой и агрессивным прессингом.

Матч "Райо Вальекано" - "АЕК" начнется в 20:45 по бакинскому времени, остальные встречи стартуют в 23:00.

Лига конференций УЕФА
1/4 финала
9 апреля
20:45. "Райо Вальекано" (Испания) - "АЕК" (Греция)
23:00. "Кристал Пэлас" (Англия) - "Фиорентина" (Италия)
23:00. "Майнц" (Германия) - "Страсбур" (Франция)
23:00. "Шахтер Донецк" (Украина) - "АЗ" (Нидерланды)

Ответные матчи запланированы на 16 апреля.

Новости по теме

Ламин Ямаль требует усиления линии нападения "Барселоны"
09:56
Мировой футбол

Ламин Ямаль требует усиления линии нападения "Барселоны"

Вингер недоволен отсутствием форварда топ-уровня в клубе

Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы
09:14
Мировой футбол

Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы

"Астон Вилла" в гостях у "Болоньи", "Порту" сыграет с "Ноттингем Форест"

"Ливерпулю" уже ищут нового тренера
08:15
Мировой футбол

"Ливерпулю" уже ищут нового тренера

Букмекеры оценивают вероятность назначения испанца в 75%

Кварацхелия признан лучшим игроком матча "ПСЖ" - "Ливерпуль"
03:00
Мировой футбол

Кварацхелия признан лучшим игроком матча "ПСЖ" - "Ливерпуль"

Грузинский вингер стал героем победы парижан

"Ливерпуль" выдал худшую гостевую серию за 14 лет
02:10
Мировой футбол

"Ливерпуль" выдал худшую гостевую серию за 14 лет

Поражение от "ПСЖ" стало четвертым подряд на выезде

УЕФА назвал лучшего игрока матча "Барселона" - "Атлетико"
01:59
Мировой футбол

УЕФА назвал лучшего игрока матча "Барселона" - "Атлетико"

Награду получил автор гола и рекордсмен турнира

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"
6 Апреля 11:42
Азербайджанский футбол

Хенрик Рюдстрем: "Наримана Ахундзаде в "Коламбус Крю" ждет светлое будущее"

Тренер объяснил поздний выход азербайджанского форварда и дал ему высокую оценку после победного матча