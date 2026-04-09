Лига конференций: сегодня пройдут матчи 1/4 финала

Сегодня стартует 1/4 финала Лиги конференций УЕФА.

Как сообщает İdman.Biz, в первый игровой день состоятся четыре матча с участием клубов из Испании, Англии, Италии, Германии, Франции, Украины, Греции и Нидерландов.

Откроет программу противостояние "Райо Вальекано" и "АЕК". Испанский клуб проводит один из самых стабильных сезонов за последние годы и делает ставку на интенсивный прессинг и компактную игру без мяча. Греческая команда, напротив, традиционно сильна в переходных фазах и опасна при быстрых атаках.

В Лондоне "Кристал Пэлас" примет "Фиорентину". Английская команда делает акцент на физике и вертикальной игре, тогда как итальянцы стремятся контролировать мяч и варьировать темп.

"Майнц" сыграет со "Страсбуром" - это противостояние двух дисциплинированных команд, где многое может решить реализация стандартных положений.

В еще одном матче "Шахтер" встретится с "АЗ". Украинский клуб традиционно делает ставку на технику и скорость, а нидерландская команда отличается организованной структурой и агрессивным прессингом.

Матч "Райо Вальекано" - "АЕК" начнется в 20:45 по бакинскому времени, остальные встречи стартуют в 23:00.

Лига конференций УЕФА

1/4 финала

9 апреля

20:45. "Райо Вальекано" (Испания) - "АЕК" (Греция)

23:00. "Кристал Пэлас" (Англия) - "Фиорентина" (Италия)

23:00. "Майнц" (Германия) - "Страсбур" (Франция)

23:00. "Шахтер Донецк" (Украина) - "АЗ" (Нидерланды)

Ответные матчи запланированы на 16 апреля.