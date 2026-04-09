9 Апреля 2026
RU

Сборная Азербайджана по футзалу сыграет с Грузией

Мировой футбол
Новости
9 Апреля 2026 10:11
25
Сборная Азербайджана по футзалу сыграет с Грузией

Сегодня сборная Азербайджана по футзалу проведет товарищеский матч против команды Грузии.

Как сообщает İdman.Biz, встреча пройдет в Тбилиси на арене Дворца спорта и начнется в 18:00 по бакинскому времени.

В состав азербайджанской команды вошли вратари Эмин Курдов и Ровшан Гусейнли, а также полевые игроки Нихад Исмайылов, Эмиль Гасанзаде, Тофик Алиев, Тофик Микаилов, Октай Рустамли, Эльдар Зейналов, Новруз Кязыханов, Мурад Гулузаде, Кенан Манафов, Фарид Аббасов, Пюнхан Гасымзаде, Адалет Алекперов, Ульви Алиев и Гудрат Гасымзаде.

В составе сборной Грузии заявлены вратари Торнике Букиа, Али Аслани и Лука Харшиладзе. Также в команду вошли Георгий Чимakadze, Вахтанг Кекелия, Арчил Себискверадзе, Ираклий Тодуа, Вахтанг Джварашвили, Леван Сванидзе, Николоз Габричидзе, Ткешелашвили, Ника Харатишвили, Саба Эгриселашвили, Джанико Джорджия, Николоз Куртанидзе и Шота Топурия.

Отметим, что команды вновь встретятся 11 апреля на той же арене. После этого сборная Азербайджана отправится в Актау, где 13 и 15 апреля сыграет два контрольных матча против Казахстана.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Хулиан Альварес: "Я не забил ни одного штрафного на тренировке"
10:56
Мировой футбол

Хулиан Альварес: "Я не забил ни одного штрафного на тренировке" - ВИДЕО

Форвард "Атлетико" отличился в самый нужный момент
Ламин Ямаль требует усиления линии нападения "Барселоны"
09:56
Мировой футбол

Ламин Ямаль требует усиления линии нападения "Барселоны"

Вингер недоволен отсутствием форварда топ-уровня в клубе

Лига конференций: сегодня пройдут матчи 1/4 финала
09:41
Мировой футбол

Лига конференций: сегодня пройдут матчи 1/4 финала

"Райо Вальекано" откроет стадию игрой против "АЕК"

Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы
09:14
Мировой футбол

Сегодня пройдут матчи 1/4 финала Лиги Европы

"Астон Вилла" в гостях у "Болоньи", "Порту" сыграет с "Ноттингем Форест"

"Ливерпулю" уже ищут нового тренера
08:15
Мировой футбол

"Ливерпулю" уже ищут нового тренера

Букмекеры оценивают вероятность назначения испанца в 75%

Кварацхелия признан лучшим игроком матча "ПСЖ" - "Ливерпуль"
03:00
Мировой футбол

Кварацхелия признан лучшим игроком матча "ПСЖ" - "Ливерпуль"

Грузинский вингер стал героем победы парижан

Самое читаемое

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе
7 Апреля 13:34
Борьба

Призер Олимпиады не вошел в состав сборной Азербайджана на ЧЕ по борьбе

Объединенный мир борьбы обнародовал предварительные заявки национальных команд
"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге
8 Апреля 11:41
Чемпионат Азербайджана

"Сабах" одержал 50-ю выездную победу в Премьер-лиге

Юбилей пришелся на матч с "Араз-Нахчываном"

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах"
6 Апреля 20:49
Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига Азербайджана: "Карабах" уничтожил "Карван-Евлах" - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Агдамский клуб отправили семь безответных мячей в ворота соперника

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала
00:56
Мировой футбол

Лига чемпионов: "ПСЖ" и "Атлетико" уверенно стартовали в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Парижане обыграли "Ливерпуль", мадридцы — "Барселону"