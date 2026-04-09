Хулиан Альварес: "Я не забил ни одного штрафного на тренировке" - ВИДЕО

9 Апреля 2026
RU

Хулиан Альварес: "Я не забил ни одного штрафного на тренировке"

Мировой футбол
Новости
9 Апреля 2026 10:56
21
Хулиан Альварес: "Я не забил ни одного штрафного на тренировке"

Футболист мадридского "Атлетико" Хулиан Альварес прокомментировал свой гол со штрафного удара в в матче 1/4 финала Лиги чемпионов против Барселоны (2:0), признавшись, что на предматчевой тренировке не смог реализовать ни одной подобной попытки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на издание Marca, аргентинский нападающий рассказал о трудностях при отработке стандартов перед игрой.

"Мы работали над штрафными ударами. Я нанес примерно 5-6 ударов, но ни один из них не стал голевым. К счастью, мне удалось забить тогда, когда это было нужнее всего - в матче против "Барселоны". Я очень счастлив", - заявил Альварес.

Благодаря этому точному удару аргентинца "Атлетико" удалось использовать стандартное положение в ключевой встрече чемпионата. Альварес продолжает оставаться одним из лидеров атаки в текущем сезоне под руководством Диего Симеоне.

İdman.Biz
Тэги:

