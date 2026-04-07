Сын Мирчи Луческу сделал первое заявление о состоянии своего отца

Сын легендарного тренера Мирчи Луческу, Рэзван Луческу, впервые прокомментировал крайне тяжелую ситуацию, связанную со здоровьем своего отца. Наставник греческого "ПАОК" подчеркнул, что сейчас семье и медицинскому персоналу необходимо понимание со стороны общественности и прессы.

Как сообщает İdman.Biz, 80-летний Мирча Луческу был экстренно госпитализирован еще 29 марта после того, как потерял сознание непосредственно во время тренировочного процесса сборной Румынии. Состояние титулованного специалиста резко ухудшилось в ночь на 5 апреля, что потребовало его немедленного перевода в отделение анестезиологии и интенсивной терапии. По информации Gazeta Sporturilor (GSP), тренер перенес инфаркт, в настоящее время находится в состоянии медикаментозной комы и подключен к аппарату искусственного жизнеобеспечения.

Рэзван Луческу в своем обращении к журналистам попросил прекратить спекуляции и дождаться официальных данных от врачей. "Это тяжелая ситуация, и я очень прошу вас уважать ее. Те, кто находится в больнице, лучше всех знают, как вам все объяснить, они делают заявления, когда это необходимо, когда чувствуют, что пришло время. Поймите это. Это совсем непросто", — цитирует специалиста румынская пресса. На данный момент врачи бухарестской клиники продолжают бороться за жизнь тренера, чье состояние оценивается как стабильно тяжелое.