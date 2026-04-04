Лионель Месси восхитился новым стадионом "Интер Майами"

Звезда мирового футбола и "Интер Майами" Лионель Месси поделился впечатлениями от завершения строительства новой домашней арены клуба — "Майами Фридом Парк". Аргентинец подчеркнул значимость этого события для развития франшизы в кратчайшие сроки.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на пресс-службу американского клуба, Месси назвал проект грандиозным. "Это невероятное зрелище. Новый стадион выглядит просто потрясающе. Команда за такой короткий срок обзавелась собственной ареной. Я очень рад, что переживаю этот момент вместе с клубом. Скоро наступит день, когда все смогут насладиться этим", — заявил футболист.

Согласно официальному сообщению, руководство "Интер Майами" приняло решение увековечить вклад игрока в историю команды: одна из трибун нового стадиона будет носить имя Лионеля Месси. Напомним, аргентинец перешел в клуб MLS летом 2023 года. На данный момент 38-летний форвард продолжает оставаться ключевой фигурой в составе "цапель", ведя команду к новым трофеям в сезоне 2026 года.