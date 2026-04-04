Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Звездный ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор вновь вышел на боксерский ринг. Поединок в рамках шоу Good Friday состоялся в Дублине, в стенах боксерского клуба "Crumlin", где Макгрегор начинал свой путь в единоборствах.

Как сообщает İdman.Biz, Макгрегор провел трехраундовый выставочный бой против местного боксера-любителя Барри Нолана. Несмотря на использование защитной экипировки, ирландец продемонстрировал отличную форму и дважды по ходу встречи отправлял своего оппонента в стоячий нокдаун. Зрители, заплатившие всего по 10 евро за вход, увидели фирменные апперкоты и шоуменство со стороны "Ноториуса".

Данное выступление рассматривается как важный этап подготовки Макгрегора к возвращению в октагон. Напомним, что Конор не проводил официальных поединков с июля 2021 года после тяжелой травмы ноги, полученной в бою против Дастина Порье. В настоящий момент ирландец ведет переговоры с UFC о полноценном возвращении, которое может состояться летом 2026 года в рамках International Fight Week (турнир UFC 329).