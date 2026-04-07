Жозе Моуринью: "Мы потеряли не два очка, а последние шансы на чемпионство"

Главный тренер футбольного клуба "Бенфика" Жозе Моуринью подверг жесткой критике своих игроков и судейство после ничьей с "Каза Пия" (1:1) в 28-м туре чемпионата Португалии, заявив о нехватке характера в команде.

Как сообщает İdman.Biz, Моуринью остался крайне недоволен отношением футболистов к делу, констатировав, что упущенная победа фактически выбила клуб из борьбы за золотые медали.

"Есть некоторые, которые иногда кажутся людьми, не живущими футболом, не дышащими им, кажется, они иногда забывают о реальности… Я им немного объяснил математику. Не выиграв этот матч, сложная, но возможная борьба за титул заканчивалась. После того как мы повели 1:0, я согласен, что произошло расслабление. Нет той энергии, того голода у команды, которая играет на максимум. Я бы сказал, что для третьего места мы можем даже проиграть все матчи или почти все", — возмутился тренер.

Особое внимание Моуринью уделил арбитру, который, по его мнению, позволил сопернику превратить игру в антифутбол.

"Осуждаю арбитра, который это допускает — человека, дающего шесть минут добавленного времени в таком матче, но не соперника, который играет, наоборот, с голодом, чтобы не проиграть. Судья не повлиял на результат, но сильно повлиял на плохую игру", — резюмировал Жозе

Тренер также добавил: "В команде нет плохих людей, непочтительных — такого у нас нет. Но есть некоторые типы людей: одни голодны, а другие, кажется, воспринимают эту жизнь слишком легко. Это меня огорчает. Им действительно не хватает характера".