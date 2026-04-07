7 Апреля 2026
RU

Жозе Моуринью: "Мы потеряли не два очка, а последние шансы на чемпионство"

Мировой футбол
Новости
7 Апреля 2026 12:19
9
Главный тренер футбольного клуба "Бенфика" Жозе Моуринью подверг жесткой критике своих игроков и судейство после ничьей с "Каза Пия" (1:1) в 28-м туре чемпионата Португалии, заявив о нехватке характера в команде.

Как сообщает İdman.Biz, Моуринью остался крайне недоволен отношением футболистов к делу, констатировав, что упущенная победа фактически выбила клуб из борьбы за золотые медали.

"Мы потеряли не два очка, а наши последние шансы на чемпионство, и теперь в борьбе за второе место мы больше не зависим от самих себя. Некоторые игроки будто не живут футболом и забывают о реальности — мне пришлось объяснить им немного математики. Мы владели мячом 75-80% времени, это невероятно, но после счета 1:0 наступило расслабление", — подчеркнул тренер.

"Есть некоторые, которые иногда кажутся людьми, не живущими футболом, не дышащими им, кажется, они иногда забывают о реальности… Я им немного объяснил математику. Не выиграв этот матч, сложная, но возможная борьба за титул заканчивалась. После того как мы повели 1:0, я согласен, что произошло расслабление. Нет той энергии, того голода у команды, которая играет на максимум. Я бы сказал, что для третьего места мы можем даже проиграть все матчи или почти все", — возмутился тренер.

Особое внимание Моуринью уделил арбитру, который, по его мнению, позволил сопернику превратить игру в антифутбол.

"Осуждаю арбитра, который это допускает — человека, дающего шесть минут добавленного времени в таком матче, но не соперника, который играет, наоборот, с голодом, чтобы не проиграть. Судья не повлиял на результат, но сильно повлиял на плохую игру", — резюмировал Жозе

Тренер также добавил: "В команде нет плохих людей, непочтительных — такого у нас нет. Но есть некоторые типы людей: одни голодны, а другие, кажется, воспринимают эту жизнь слишком легко. Это меня огорчает. Им действительно не хватает характера".

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Георге Хаджи возглавил сборную Румынии вместо Мирчи Луческу
12:04
Мировой футбол

Георге Хаджи возглавил сборную Румынии вместо Мирчи Луческу

Дебют нового наставника состоится 2 июня в Тбилиси
Арне Слот сохранит пост главного тренера "Ливерпуля"
11:34
Мировой футбол

Арне Слот сохранит пост главного тренера "Ливерпуля"

Руководство мерсисайдского клуба выразило полное доверие нидерландскому специалисту
Федерация футбола Казахстана отстранила двух арбитров
11:02
Мировой футбол

Федерация футбола Казахстана отстранила двух арбитров

Искаков и Сорокопудова наказаны за ошибки в игре

Сегодня пройдут полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу
10:55
Мировой футбол

Сегодня пройдут полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Пары сыграют первые матчи в один день
Йозуа Киммих: "Килиан Мбаппе - это настоящее оружие"
10:42
Мировой футбол

Йозуа Киммих: "Килиан Мбаппе - это настоящее оружие"

Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии оценил угрозу со стороны французского нападающего
Энцо Фернандес планирует продлить контракт с "Челси"
10:13
Мировой футбол

Энцо Фернандес планирует продлить контракт с "Челси"

Аргентинский полузащитник ведет переговоры с лондонским клубом об улучшении условий соглашения

Самое читаемое

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине
4 Апреля 18:35
ММА

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Экс-чемпион UFC провел выставочный боксерский поединок против любителя
Ла Лига: очередная битва "Атлетико" и "Барселоны" перед дуэлью в Лиге чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ
4 Апреля 14:25
Мировой футбол

Ла Лига: очередная битва "Атлетико" и "Барселоны" перед дуэлью в Лиге чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

В Испании возобновились матчи национального футбольного первенства

"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
5 Апреля 01:10
Мировой футбол

"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И оторвалась от "Реала" на 7 очков