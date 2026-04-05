"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

5 Апреля 2026 01:10
"Барселона" в гостях переиграла "Атлетико" в матче 30-го тура испанской Ла лиги — 2:1.

Счет на 39-й минуте открыл Джулиано Симеоне. Спустя три минуты Маркус Рэшфорд сравнял счет, а в конце первого тайма мадридцы остались в меньшинстве после удаления Николаса Гонсалеса.

Победный гол "Барселоны" на 87-й минуте забил Роберт Левандовски.

"Барселона" (76 очков) одержала шестую победу подряд и продолжает лидировать в Ла Лиге. Каталонцы оторвались от "Реала", занимающего второе место, на 7 очков.

"Атлетико" (57) потерпел второе поражение кряду и идет четвертым в турнирной таблице.

22:42

"Эспаньол" в гостях сыграл вничью с "Бетисом" в матче 30-го тура испанской Ла лиги — 0:0.

"Эспаньол" (38 очков) до 13 матчей продлил серию без побед и занимает девятое место в Ла лиге.

"Бетис" с 45 очками идет пятым — андалусийцы не побеждают в шести матчах чемпионата кряду.

20:18

"Реал" на выезде проиграл "Мальорке" в 30-м туре чемпионата Испании-2025/26 — 1:2. Матч прошел на стадионе "Визит Мальорка Эстади".

За хозяев голы забили Мануэль Морланес и Ведат Муричи, за мадридцев — Эдер Милитао.

У "Реала" прервалась серия из трех подряд побед в Ла Лиге. Команда с 69 очками занимает второе место в турнирной таблице.

"Мальорка" с 31 очком находится на 17-й строчке.

18:42

"Реал Сосьедад" дома победил "Леванте" в матче 30-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе "Аноэта" в городе Сан-Себастьян.

Голы забили Хон Мартин и Брайс Мендес.

"Реал Сосьедад" набрал 41 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" (26 очков) находится на 19-й строчке.

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков
05:18
Мировой футбол

"Барселона" внесла ясность в вопрос с повреждениями двух игроков

Араухо и Берналь были заменены по ходу матча с "Атлетико"
Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ
04:20
Мировой футбол

Президент "Наполи" готов отпустить Конте в сборную Италии - СМИ

Ранее Антонио Конте уже возглавлял национальную команду с 2014 по 2016 год
Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США
02:00
Мировой футбол

Мэттью Макконахи поблагодарил Дэвида Бекхэма за развитие футбола в США

Макконахи является совладельцем "Остина" из МЛС
"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
01:20
Мировой футбол

"Алавес" и "Осасуна" сыграли вничью в Ла лиге - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Хозяева вырвали ничью в компенсированное время
"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО
01:02
Мировой футбол

"Монако" обыграл "Марсель" в матче Лиги 1 - ОБНОВЛЕНО

И одержал седьмую победу подряд
"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
00:44
Мировой футбол

"Интер" разгромил "Рому" в матче Серии А - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

И прервал серию их трех матчей без побед
Определились полуфинальные пары Кубка Англии
00:30
Мировой футбол

Определились полуфинальные пары Кубка Англии

Матчи этой стадии турнира состоятся 25 и 26 апреля

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом
3 Апреля 21:16
Шахматы

Казахстанская шахматистка наказана за селфи с Магнусом - ВИДЕО

Норвежец согласился на селфи, но затем последовала жалоба арбитру

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя
3 Апреля 21:59
Чемпионат Азербайджана

Кубок Азербайджана: "Карабах" и "Сабах" не выявили победителя - ОБНОВЛЕНО\ВИДЕО

Рахмоналиев и Кади оформили по дублю в результативном матче