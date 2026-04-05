"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Барселона" в гостях переиграла "Атлетико" в матче 30-го тура испанской Ла лиги — 2:1.
Счет на 39-й минуте открыл Джулиано Симеоне. Спустя три минуты Маркус Рэшфорд сравнял счет, а в конце первого тайма мадридцы остались в меньшинстве после удаления Николаса Гонсалеса.
Победный гол "Барселоны" на 87-й минуте забил Роберт Левандовски.
"Барселона" (76 очков) одержала шестую победу подряд и продолжает лидировать в Ла Лиге. Каталонцы оторвались от "Реала", занимающего второе место, на 7 очков.
"Атлетико" (57) потерпел второе поражение кряду и идет четвертым в турнирной таблице.
22:42
"Эспаньол" в гостях сыграл вничью с "Бетисом" в матче 30-го тура испанской Ла лиги — 0:0.
"Эспаньол" (38 очков) до 13 матчей продлил серию без побед и занимает девятое место в Ла лиге.
"Бетис" с 45 очками идет пятым — андалусийцы не побеждают в шести матчах чемпионата кряду.
20:18
"Реал" на выезде проиграл "Мальорке" в 30-м туре чемпионата Испании-2025/26 — 1:2. Матч прошел на стадионе "Визит Мальорка Эстади".
За хозяев голы забили Мануэль Морланес и Ведат Муричи, за мадридцев — Эдер Милитао.
У "Реала" прервалась серия из трех подряд побед в Ла Лиге. Команда с 69 очками занимает второе место в турнирной таблице.
"Мальорка" с 31 очком находится на 17-й строчке.
18:42
"Реал Сосьедад" дома победил "Леванте" в матче 30-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе "Аноэта" в городе Сан-Себастьян.
Голы забили Хон Мартин и Брайс Мендес.
"Реал Сосьедад" набрал 41 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" (26 очков) находится на 19-й строчке.