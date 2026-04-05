"Барселона" одержала волевую победу над "Атлетико" - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Барселона" в гостях переиграла "Атлетико" в матче 30-го тура испанской Ла лиги — 2:1.

Счет на 39-й минуте открыл Джулиано Симеоне. Спустя три минуты Маркус Рэшфорд сравнял счет, а в конце первого тайма мадридцы остались в меньшинстве после удаления Николаса Гонсалеса.

Победный гол "Барселоны" на 87-й минуте забил Роберт Левандовски.

"Барселона" (76 очков) одержала шестую победу подряд и продолжает лидировать в Ла Лиге. Каталонцы оторвались от "Реала", занимающего второе место, на 7 очков.

"Атлетико" (57) потерпел второе поражение кряду и идет четвертым в турнирной таблице.

22:42

"Эспаньол" в гостях сыграл вничью с "Бетисом" в матче 30-го тура испанской Ла лиги — 0:0.

"Эспаньол" (38 очков) до 13 матчей продлил серию без побед и занимает девятое место в Ла лиге.

"Бетис" с 45 очками идет пятым — андалусийцы не побеждают в шести матчах чемпионата кряду.

20:18

"Реал" на выезде проиграл "Мальорке" в 30-м туре чемпионата Испании-2025/26 — 1:2. Матч прошел на стадионе "Визит Мальорка Эстади".

За хозяев голы забили Мануэль Морланес и Ведат Муричи, за мадридцев — Эдер Милитао.

У "Реала" прервалась серия из трех подряд побед в Ла Лиге. Команда с 69 очками занимает второе место в турнирной таблице.

"Мальорка" с 31 очком находится на 17-й строчке.

18:42

"Реал Сосьедад" дома победил "Леванте" в матче 30-го тура чемпионата Испании — 2:0. Игра прошла на стадионе "Аноэта" в городе Сан-Себастьян.

Голы забили Хон Мартин и Брайс Мендес.

"Реал Сосьедад" набрал 41 очко и поднялся на шестое место в турнирной таблице Ла Лиги. "Леванте" (26 очков) находится на 19-й строчке.