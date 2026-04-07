Георге Хаджи возглавил сборную Румынии вместо Мирчи Луческу

Легендарный футболист сборной Румынии по футболу Георге Хаджи сменил на посту главного наставника национальной команды Мирчу Луческу, вынужденного покинуть тренерский мостик по состоянию здоровья.

Как сообщает İdman.Biz, 61-летний специалист будет получать 27 тысяч евро (54 тысячи манатов) в месяц. Оклад Хаджи полностью идентичен сумме, которую получал его предшественник.

Напомним, что 80-летний Мирча Луческу покинул национальную команду после того, как у него резко ухудшилось самочувствие непосредственно перед тренировкой, в результате чего он был госпитализирован, а впоследствии контракт с ним был расторгнут.

Под руководством Георге Хаджи сборная Румынии проведет свой первый матч уже в ближайшее время. Дебют нового наставника состоится 2 июня в Тбилиси, где румыны встретятся со сборной Грузии в рамках товарищеского поединка.