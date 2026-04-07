Георге Хаджи возглавил сборную Румынии вместо Мирчи Луческу

7 Апреля 2026 12:04
Легендарный футболист сборной Румынии по футболу Георге Хаджи сменил на посту главного наставника национальной команды Мирчу Луческу, вынужденного покинуть тренерский мостик по состоянию здоровья.

Как сообщает İdman.Biz, 61-летний специалист будет получать 27 тысяч евро (54 тысячи манатов) в месяц. Оклад Хаджи полностью идентичен сумме, которую получал его предшественник.

Напомним, что 80-летний Мирча Луческу покинул национальную команду после того, как у него резко ухудшилось самочувствие непосредственно перед тренировкой, в результате чего он был госпитализирован, а впоследствии контракт с ним был расторгнут.

Под руководством Георге Хаджи сборная Румынии проведет свой первый матч уже в ближайшее время. Дебют нового наставника состоится 2 июня в Тбилиси, где румыны встретятся со сборной Грузии в рамках товарищеского поединка.

