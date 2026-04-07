Федерация футбола Казахстана отстранила двух арбитров

7 Апреля 2026 11:02
Федерация футбола Казахстана временно отстранила от работы двух известных арбитров — Санжара Искакова и Татьяну Сорокопудову.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию футбола Казахстана, решение принято после матча последнего тура казахстанской Премьер-лиги между "Ордабасы" и "Атырау".

Причиной санкций стали несколько грубых и решающих ошибок, допущенных судьями в ходе встречи. Отмечается, что эти неточности повлияли на действия обеих команд и могли изменить ход противостояния.

В федерации подчеркнули, что отстранение носит временный характер и направлено на повышение качества судейства, а также обеспечение справедливости в национальных турнирах.

Отметим, что Санжар Искаков — один из самых опытных арбитров Казахстана, работает в Премьер-лиге с 2014 года. Татьяна Сорокопудова — ведущий женский арбитр страны. В декабре 2025 года получила первую категорию УЕФА, регулярно работает на матчах еврокубков, включая Женскую Лигу Наций и квалификацию молодежных турниров. Выступает как главный арбитр и VAR-судья.

