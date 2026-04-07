Сегодня пройдут полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Сегодня в Высшей лиге Азербайджана среди мужчин стартует полуфинальная стадия.

Как сообщает İdman.Biz, оба матча первого игрового дня пройдут сегодня.

В 16:00 "Муров Аз Терминал" встретится с "Хиласэдиджи", а в 18:00 "Орду" сыграет против "Нефтчи". Оба матча состоятся в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ответные встречи запланированы на 14 апреля.

Отметим, что полуфиналы проходят по системе из двух матчей. В случае равенства побед будет сыгран "золотой сет". Финал и матч за третье место состоят из одной игры.