7 Апреля 2026
RU

Сегодня пройдут полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Мировой футбол
Новости
7 Апреля 2026 10:55
5
Сегодня пройдут полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Сегодня в Высшей лиге Азербайджана среди мужчин стартует полуфинальная стадия.

Как сообщает İdman.Biz, оба матча первого игрового дня пройдут сегодня.

В 16:00 "Муров Аз Терминал" встретится с "Хиласэдиджи", а в 18:00 "Орду" сыграет против "Нефтчи". Оба матча состоятся в спортивном зале Министерства по чрезвычайным ситуациям.

Ответные встречи запланированы на 14 апреля.

Отметим, что полуфиналы проходят по системе из двух матчей. В случае равенства побед будет сыгран "золотой сет". Финал и матч за третье место состоят из одной игры.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Федерация футбола Казахстана отстранила двух арбитров
11:02
Мировой футбол

Федерация футбола Казахстана отстранила двух арбитров

Искаков и Сорокопудова наказаны за ошибки в игре

Йозуа Киммих: "Килиан Мбаппе - это настоящее оружие"
10:42
Мировой футбол

Йозуа Киммих: "Килиан Мбаппе - это настоящее оружие"

Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии оценил угрозу со стороны французского нападающего
Энцо Фернандес планирует продлить контракт с "Челси"
10:13
Мировой футбол

Энцо Фернандес планирует продлить контракт с "Челси"

Аргентинский полузащитник ведет переговоры с лондонским клубом об улучшении условий соглашения
Сегодня стартует 1/4 финала Лиги чемпионов
09:59
Мировой футбол

Сегодня стартует 1/4 финала Лиги чемпионов

Топ-клубы выходят на решающую стадию турнира

Массимилиано Аллегри: "Гонка за скудетто не для нас, наша цель - Лига чемпионов"
09:31
Мировой футбол

Массимилиано Аллегри: "Гонка за скудетто не для нас, наша цель - Лига чемпионов"

Главный тренер "Милана" прокомментировал поражение от "Наполи" в 31-м туре Серии А
Антонио Конте установил рекорд с "Наполи"
09:15
Мировой футбол

Антонио Конте установил рекорд с "Наполи"

Тренер одержал 27-ю победу с минимальным счетом

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине
4 Апреля 18:35
ММА

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Экс-чемпион UFC провел выставочный боксерский поединок против любителя