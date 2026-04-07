7 Апреля 2026
RU

Сегодня стартует 1/4 финала Лиги чемпионов

Мировой футбол
Новости
7 Апреля 2026 09:59
34
Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА пройдут первые матчи 1/4 финала.

Как сообщает İdman.Biz, в стартовый игровой день состоятся две встречи.

23:00. "Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия)
23:00. "Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)

В Мадриде встречаются команды, которые подходят к игре с разным эмоциональным фоном. "Реал" на выходных уступил "Мальорке", и это поражение было не про ротацию, а про реальные провалы в игре — команда позволяла создавать моменты и теряла контроль эпизодов. При этом в Лиге чемпионов у мадридцев другой режим: против "Манчестер Сити" они сыграли прагматично и максимально эффективно, но там многое держалось на индивидуальном уровне лидеров. По составу у "Реала" есть потери — вне игры Тибо Куртуа и Ферлан Менди, есть нагрузка на линию атаки, где от Винисиуса и Мбаппе снова ждут решения эпизодов.

"Бавария" подходит к матчу после уверенного отрезка — в предыдущем раунде команда прошла "Аталанту" с общим счетом 10:2, и это отражает текущую форму атаки. В последних матчах немцы играют агрессивно через фланги, активно используют ширину и быстро доводят атаки до удара. При этом у них меньше кадровых проблем, чем у соперника, и состав выглядит более стабильным. Главный риск — оборона против скорости и дриблинга игроков "Реала", особенно в переходных фазах.

В Лиссабоне ситуация еще жестче по конкретике. "Арсенал" подходит к игре после двух подряд неудач — поражения в финале Кубка лиги и вылета из Кубка Англии. Это не просто результаты, а удар по психологии команды. При этом ключевая проблема — состав: Букайо Сака травмирован, Юрриен Тимбер вне игры, есть потери в ротации и ограниченные варианты на флангах. Это напрямую бьет по модели Артеты, где ширина и давление через край — базовые элементы. Сам тренер уже заявил, что команда должна переработать разочарование и правильно отреагировать на этот отрезок.

"Спортинг" на этом фоне выглядит более цельным. Команда стабильно играет дома, не проигрывает в еврокубках на своем поле и уже показала характер в предыдущем раунде, отыгравшись после крупного поражения. У них есть кадровые потери, в частности дисквалификация Моритa, но структура игры не ломается. Команда играет интенсивно, агрессивно прессингует и старается навязывать темп с первых минут.

В Мадриде это матч, где многое будет решаться за счет индивидуального качества и реализации моментов, при этом форма "Реала" вызывает вопросы. В Лиссабоне же вывеска говорит в пользу "Арсенала", но по текущему состоянию команда выглядит уязвимой, и "Спортинг" получает реальный шанс забрать первый матч. Ответные встречи состоятся 14 и 15 апреля.

В целом оба противостояния несут разный контекст: в Мадриде это игра равных, где решат детали и индивидуальное мастерство, а в Лиссабоне — ситуация, где статус фаворита у "Арсенала" есть, но текущее состояние ближе к сопернику. Ответные матчи состоятся 14 и 15 апреля.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Федерация футбола Казахстана отстранила двух арбитров
11:02
Мировой футбол

Федерация футбола Казахстана отстранила двух арбитров

Искаков и Сорокопудова наказаны за ошибки в игре

Сегодня пройдут полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу
10:55
Мировой футбол

Сегодня пройдут полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Пары сыграют первые матчи в один день
Йозуа Киммих: "Килиан Мбаппе - это настоящее оружие"
10:42
Мировой футбол

Йозуа Киммих: "Килиан Мбаппе - это настоящее оружие"

Защитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии оценил угрозу со стороны французского нападающего
Энцо Фернандес планирует продлить контракт с "Челси"
10:13
Мировой футбол

Энцо Фернандес планирует продлить контракт с "Челси"

Аргентинский полузащитник ведет переговоры с лондонским клубом об улучшении условий соглашения
Массимилиано Аллегри: "Гонка за скудетто не для нас, наша цель - Лига чемпионов"
09:31
Мировой футбол

Массимилиано Аллегри: "Гонка за скудетто не для нас, наша цель - Лига чемпионов"

Главный тренер "Милана" прокомментировал поражение от "Наполи" в 31-м туре Серии А
Антонио Конте установил рекорд с "Наполи"
09:15
Мировой футбол

Антонио Конте установил рекорд с "Наполи"

Тренер одержал 27-ю победу с минимальным счетом

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине
4 Апреля 18:35
ММА

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Экс-чемпион UFC провел выставочный боксерский поединок против любителя