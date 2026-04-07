Сегодня стартует 1/4 финала Лиги чемпионов

Сегодня в Лиге чемпионов УЕФА пройдут первые матчи 1/4 финала.

Как сообщает İdman.Biz, в стартовый игровой день состоятся две встречи.

23:00. "Реал" (Испания) - "Бавария" (Германия)

23:00. "Спортинг" (Португалия) - "Арсенал" (Англия)

В Мадриде встречаются команды, которые подходят к игре с разным эмоциональным фоном. "Реал" на выходных уступил "Мальорке", и это поражение было не про ротацию, а про реальные провалы в игре — команда позволяла создавать моменты и теряла контроль эпизодов. При этом в Лиге чемпионов у мадридцев другой режим: против "Манчестер Сити" они сыграли прагматично и максимально эффективно, но там многое держалось на индивидуальном уровне лидеров. По составу у "Реала" есть потери — вне игры Тибо Куртуа и Ферлан Менди, есть нагрузка на линию атаки, где от Винисиуса и Мбаппе снова ждут решения эпизодов.

"Бавария" подходит к матчу после уверенного отрезка — в предыдущем раунде команда прошла "Аталанту" с общим счетом 10:2, и это отражает текущую форму атаки. В последних матчах немцы играют агрессивно через фланги, активно используют ширину и быстро доводят атаки до удара. При этом у них меньше кадровых проблем, чем у соперника, и состав выглядит более стабильным. Главный риск — оборона против скорости и дриблинга игроков "Реала", особенно в переходных фазах.

В Лиссабоне ситуация еще жестче по конкретике. "Арсенал" подходит к игре после двух подряд неудач — поражения в финале Кубка лиги и вылета из Кубка Англии. Это не просто результаты, а удар по психологии команды. При этом ключевая проблема — состав: Букайо Сака травмирован, Юрриен Тимбер вне игры, есть потери в ротации и ограниченные варианты на флангах. Это напрямую бьет по модели Артеты, где ширина и давление через край — базовые элементы. Сам тренер уже заявил, что команда должна переработать разочарование и правильно отреагировать на этот отрезок.

"Спортинг" на этом фоне выглядит более цельным. Команда стабильно играет дома, не проигрывает в еврокубках на своем поле и уже показала характер в предыдущем раунде, отыгравшись после крупного поражения. У них есть кадровые потери, в частности дисквалификация Моритa, но структура игры не ломается. Команда играет интенсивно, агрессивно прессингует и старается навязывать темп с первых минут.

В Мадриде это матч, где многое будет решаться за счет индивидуального качества и реализации моментов, при этом форма "Реала" вызывает вопросы. В Лиссабоне же вывеска говорит в пользу "Арсенала", но по текущему состоянию команда выглядит уязвимой, и "Спортинг" получает реальный шанс забрать первый матч. Ответные встречи состоятся 14 и 15 апреля.

