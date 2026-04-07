7 Апреля 2026
Антонио Конте установил рекорд с "Наполи"

7 Апреля 2026 09:11
Антонио Конте установил рекорд с "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте установил уникальное достижение в Серии А.

Как сообщает İdman.Biz, с момента прихода в неаполитанский клуб специалист одержал уже 27 побед с разницей в один мяч - это как минимум на пять больше, чем у любого другого тренера в лиге за тот же период.

Очередная такая победа была зафиксирована в матче 31-го тура, где "Наполи" обыграл "Милан" со счетом 1:0. Благодаря этому результату команда поднялась выше миланцев в турнирной таблице.

Отметим, что "Наполи" является действующим чемпионом Италии и в общей сложности выигрывал Скудетто четыре раза - дважды в эпоху Диего Марадоны и дважды в последние годы.

Новости по теме

Тренер "Баварии" оценил шансы перед матчем с "Реалом"
07:30
Мировой футбол

Тренер "Баварии" оценил шансы перед матчем с "Реалом"

Венсан Компани верит в успех в Мадриде
"Реал" - "Бавария": три матча, которые сделали это противостояние бессмертным
05:01
Мировой футбол

"Реал" - "Бавария": три матча, которые сделали это противостояние бессмертным

Легендарная дуэль, полная драмы, голов и исторических камбэков euro-football.ru

"Ливерпуль" близок к продлению контракта с защитником
03:12
Мировой футбол

"Ливерпуль" близок к продлению контракта с защитником

Сторонам осталось согласовать последние детали соглашения

Лига 1 посвятила Месси необычный пост о защите Земли
02:10
Мировой футбол

Лига 1 посвятила Месси необычный пост о защите Земли

Французская лига напомнила о гениальности аргентинца

"Арсенал" сыграет со "Спортингом" без двух игроков основы
01:47
Мировой футбол

"Арсенал" сыграет со "Спортингом" без двух игроков основы

Артета подтвердил потери перед четвертьфиналом Лиги чемпионов

В Суперлиге Турции обошлось без голов
01:09
Мировой футбол

В Суперлиге Турции обошлось без голов

"Коджаэлиспор" и "Истанбул Башакшехир" поделили очки

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине
4 Апреля 18:35
ММА

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Экс-чемпион UFC провел выставочный боксерский поединок против любителя