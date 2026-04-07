Антонио Конте установил рекорд с "Наполи"

Главный тренер "Наполи" Антонио Конте установил уникальное достижение в Серии А.

Как сообщает İdman.Biz, с момента прихода в неаполитанский клуб специалист одержал уже 27 побед с разницей в один мяч - это как минимум на пять больше, чем у любого другого тренера в лиге за тот же период.

Очередная такая победа была зафиксирована в матче 31-го тура, где "Наполи" обыграл "Милан" со счетом 1:0. Благодаря этому результату команда поднялась выше миланцев в турнирной таблице.

Отметим, что "Наполи" является действующим чемпионом Италии и в общей сложности выигрывал Скудетто четыре раза - дважды в эпоху Диего Марадоны и дважды в последние годы.