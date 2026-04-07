7 Апреля 2026
Массимилиано Аллегри: "Гонка за скудетто не для нас, наша цель - Лига чемпионов"

7 Апреля 2026 09:31
Массимилиано Аллегри: "Гонка за скудетто не для нас, наша цель - Лига чемпионов"

Главный тренер "Милана" Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение от "Наполи" (0:1) в 31-м туре Серии А, отметив нехватку точности в атаке и необходимость борьбы за сохранение места в топ-4.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на DAZN Italia, наставник признал, что на данном этапе команда выбыла из борьбы за чемпионский титул, и посетовал на слабую реализацию моментов.

"Это была игра с небольшим количеством голевых моментов, один эпизод изменил ситуацию. "Наполи" хорошо воспользовался этим. Нам следовало быстрее завершать атакующие действия во втором тайме, так как мы замешкались и позволили им нас прессинговать", — отметил тренер. Оценивая игру своих нападающих, он добавил: "Я думаю, что Нкунку и Фюллькруг провели хорошую игру. Нкунку работал на команду и имел пару возможностей. Такой игрок должен был реализовать один из таких моментов".

Тренер подчеркнул, что основной задачей "россонери" на остаток сезона является попадание в главный еврокубок.

"Гонка за скудетто сейчас не для нас, "Интер" опережает нас на девять очков. Нам нужно сосредоточиться на себе. Сейчас мы движемся к нашей цели, но это не решится в течение недели или двух. Нам нужно сохранить преимущество над пятым местом, стараясь выигрывать матчи", — резюмировал Аллегри.

Напомним, что на данный момент "Милан" опережает идущий пятым "Ювентус" на шесть очков за семь туров до финиша чемпионата.

İdman.Biz
