Ла Лига: очередная битва "Атлетико" и "Барселоны" перед дуэлью в Лиге чемпионов – ОБЗОР İDMAN.BİZ

После международной паузы чемпионат Испании возвращается в один из самых насыщенных отрезков сезона.

сам 30-й тур уже стартовал победой "Райо Вальекано" над "Эльче" со счетом 1:0.

К центральным матчам выходных "Барселона" подходит лидером с 73 очками после 29 встреч, "Реал Мадрид" идет вторым с 69, "Вильярреал" занимает третье место с 58, а "Атлетико Мадрид" отстает всего на одно очко. Ниже расположились "Бетис" с 44 баллами и "Сельта" с 41, так что в центре внимания сейчас сразу две линии, чемпионская гонка и борьба за еврокубки.

"Атлетико Мадрид" - "Барселона" (4 апреля)

Главный матч тура пройдет в Мадриде, где "Атлетико" примет "Барселону" в первой из трех очных встреч за десять дней. Уже 8 апреля команды снова сыграют в Барселоне в первом четвертьфинале Лиги чемпионов, а 14 апреля встретятся еще раз в ответном матче на "Метрополитано". Для каталонцев нынешняя встреча имеет прямое значение в чемпионской гонке, а для мадридцев это шанс не только ударить по лидеру, но и вернуться в борьбу за третью строчку, где сейчас впереди "Вильярреал".

В текущем сезоне соперники уже играли друг с другом трижды. В первом круге Ла Лиги "Барселона" дома победила 3:1. Затем последовало кубковое противостояние: в первом полуфинале Кубка Испании "Атлетико" разгромил каталонцев в Мадриде 4:0, а в ответной игре уступил 0:3, но все равно вышел в финал с общим счетом 4:3. Именно поэтому нынешняя встреча выглядит не просто важной с турнирной точки зрения, а как продолжение уже большого сезонного сюжета между двумя командами.

После паузы у хозяев есть и позитив, и кадровые потери. Команда подходит к игре после недавних домашних побед в Ла Лиге над "Реал Сосьедадом" и "Хетафе", но в этой встрече точно не смогут помочь дисквалифицированные Джонни Кардосо и Маркос Льоренте.

У "Барселоны" фон иной: команда Ханси Флика перед выездом в Мадрид провела заключительную тренировку, а Алехандро Бальде и Жюль Кунде приблизились к возвращению в заявку после травм. Для лидера это особенно важно, потому что впереди не только матч чемпионата, но и четвертьфинальная серия Лиги чемпионов против того же соперника.

"Мальорка" - "Реал Мадрид" (4 апреля)

Еще один ключевой матч тура пройдет на "Сон Моиш", где "Мальорка" примет "Реал". В первом круге мадридцы выиграли дома 2:1: на гол Ведата Мурики они ответили точными ударами Арды Гюлера и Винисиуса Жуниора еще до перерыва. Сейчас цена новой победы для "Реала" еще выше, потому что любая осечка в гостях может серьезно осложнить погоню за "Барселоной".

Команда Альваро Арбелоа возвращается после международной паузы без права на ошибку. Мадридцы подходят к игре на серии из пяти побед подряд во всех турнирах, а также являются одной из лучших выездных команд текущего чемпионата по количеству набранных очков. При этом кадровый фон у "Реала" неидеальный: матч из-за дисквалификации пропустит Федерико Вальверде, травмированы Тибо Куртуа, Ферлан Менди и Родриго, зато Эдер Милитао уже вернулся в заявку после восстановления. И это особенно важно на фоне очень плотного апреля, в котором у мадридцев впереди еще четвертьфинал Лиги чемпионов против "Баварии".

У "Мальорки" ситуация еще более нервная. Команда находится в зоне вылета, на 18-м месте с 28 очками, и домашняя встреча с "Реалом" становится для нее одним из тех матчей, где любой набранный балл может оказаться на вес золота. Это будет уже четвертая игра островитян при Мартине Демичелисе, который набрал четыре очка в первых трех матчах, а главным козырем хозяев остается Мурики, у которого уже 18 голов в Ла Лиге. На фоне борьбы за выживание именно его результативность дает "Мальорке" надежду зацепиться за очки даже против такого соперника.

Остальные матчи 30-го тура Ла Лиги:

3 апреля

"Райо Вальекано" - "Эльче" 1:0

4 апреля

"Реал Сосьедад" - "Леванте"

"Бетис" - "Эспаньол"

5 апреля

"Хетафе" - "Атлетик"

"Валенсия" - "Сельта"

"Реал Овьедо" - "Севилья"

"Депортиво Алавес" - "Осасуна"

6 апреля

"Жирона" - "Вильярреал"

Турнирная таблица Ла Лиги после первого матча 30-го тура:

1. "Барселона" - 73

2. "Реал Мадрид" - 69

3. "Вильярреал" - 58

4. "Атлетико Мадрид" - 57

5. "Бетис" - 44

6. "Сельта" - 41

7. "Реал Сосьедад" - 38

8. "Хетафе" - 38

9. "Атлетик" - 38

10. "Осасуна" - 37

11. "Эспаньол" - 37

12. "Райо Вальекано" - 35

13. "Валенсия" - 35

14. "Жирона" - 34

15. "Севилья" - 31

16. "Депортиво Алавес" - 31

17. "Эльче" - 29

18. "Мальорка" - 28

19. "Леванте" - 26

20. "Реал Овьедо" - 21

Теймур Тушиев