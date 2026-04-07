Йозуа Киммих: "Килиан Мбаппе - это настоящее оружие"

Один из лидеров мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов. Защитник акцентировал внимание на индивидуальных качествах Килиана Мбаппе, назвав его игроком, способным в одиночку предопределить результат встречи.

Как сообщает İdman.Biz, Киммих охарактеризовал капитана сборной Франции как уникального футболиста. "Он обладает высочайшими индивидуальными качествами. В этом сезоне он решал исход многих матчей даже в самых напряженных ситуациях. Это настоящее оружие. Я много раз играл против него и знаю, чего нам ожидать", — подчеркнул немецкий защитник. При этом Киммих отметил, что в нынешнем году "Бавария" находится в выгодном положении из-за отсутствия травмированных игроков, что дает команде дополнительное преимущество.

Касаясь темы противостояния с Винисиусом Жуниором, Киммих заявил, что успех будет зависеть не от персональной опеки, а от коллективных действий. "Речь не идет о дуэли один на один. Мы хотим решать все задачи как единая команда. Мы знаем, что у "Реала" очень сильный состав, и уважаем их игроков, но на поле нам важно использовать свои сильные стороны", — резюмировал игрок. По словам Киммиха, после первой встречи в 2024 году у команды осталось чувство, что они способны на большее, и сейчас мюнхенцы настроены реализовать свой потенциал в ответном матче.