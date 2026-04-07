7 Апреля 2026
Йозуа Киммих: "Килиан Мбаппе - это настоящее оружие"

7 Апреля 2026 10:42
Один из лидеров мюнхенской "Баварии" Йозуа Киммих поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с мадридским "Реалом" в Лиге чемпионов. Защитник акцентировал внимание на индивидуальных качествах Килиана Мбаппе, назвав его игроком, способным в одиночку предопределить результат встречи.

Как сообщает İdman.Biz, Киммих охарактеризовал капитана сборной Франции как уникального футболиста. "Он обладает высочайшими индивидуальными качествами. В этом сезоне он решал исход многих матчей даже в самых напряженных ситуациях. Это настоящее оружие. Я много раз играл против него и знаю, чего нам ожидать", — подчеркнул немецкий защитник. При этом Киммих отметил, что в нынешнем году "Бавария" находится в выгодном положении из-за отсутствия травмированных игроков, что дает команде дополнительное преимущество.

Касаясь темы противостояния с Винисиусом Жуниором, Киммих заявил, что успех будет зависеть не от персональной опеки, а от коллективных действий. "Речь не идет о дуэли один на один. Мы хотим решать все задачи как единая команда. Мы знаем, что у "Реала" очень сильный состав, и уважаем их игроков, но на поле нам важно использовать свои сильные стороны", — резюмировал игрок. По словам Киммиха, после первой встречи в 2024 году у команды осталось чувство, что они способны на большее, и сейчас мюнхенцы настроены реализовать свой потенциал в ответном матче.

İdman.Biz
Новости по теме

Федерация футбола Казахстана отстранила двух арбитров
11:02
Мировой футбол

Федерация футбола Казахстана отстранила двух арбитров

Искаков и Сорокопудова наказаны за ошибки в игре

Сегодня пройдут полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу
10:55
Мировой футбол

Сегодня пройдут полуфиналы Высшей лиги Азербайджана по волейболу

Пары сыграют первые матчи в один день
Энцо Фернандес планирует продлить контракт с "Челси"
10:13
Мировой футбол

Энцо Фернандес планирует продлить контракт с "Челси"

Аргентинский полузащитник ведет переговоры с лондонским клубом об улучшении условий соглашения
Сегодня стартует 1/4 финала Лиги чемпионов
09:59
Мировой футбол

Сегодня стартует 1/4 финала Лиги чемпионов

Топ-клубы выходят на решающую стадию турнира

Массимилиано Аллегри: "Гонка за скудетто не для нас, наша цель - Лига чемпионов"
09:31
Мировой футбол

Массимилиано Аллегри: "Гонка за скудетто не для нас, наша цель - Лига чемпионов"

Главный тренер "Милана" прокомментировал поражение от "Наполи" в 31-м туре Серии А
Антонио Конте установил рекорд с "Наполи"
09:15
Мировой футбол

Антонио Конте установил рекорд с "Наполи"

Тренер одержал 27-ю победу с минимальным счетом

Самое читаемое

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО
4 Апреля 11:33
Дзюдо

Натиг Багиров: "В Азeрбайджанe мeня называли "стариком" ужe в 22 года" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ + ВИДЕО

Совeтник прeзидeнта ФДА о причинах карьeрных рeшeний и спортивной судьбe своих сыновeй
Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО
4 Апреля 12:07
Шахматы

Магнус Карлсен "сдал" соперницу арбитрам сразу после совместного селфи - ФОТО/ВИДЕО

Сама партия завершилась победой норвежца на 44-м ходу
Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"
6 Апреля 10:41
Борьба

Украинская чемпионка Европы по борьбе: "Мой отец родом из Евлаха"

Член сборной Украины по борьбе о своих корнях и возможности перехода в сборную Азербайджана
Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине
4 Апреля 18:35
ММА

Конор Макгрегор вернулся на ринг в Дублине - ВИДЕО

Экс-чемпион UFC провел выставочный боксерский поединок против любителя