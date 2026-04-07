"Ливерпуль" близок к продлению контракта с защитником

Французский защитник "Ливерпуля" Ибраима Конате близок к подписанию нового контракта с клубом.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на L’Equipe, стороны уже практически договорились и находятся на финальной стадии переговоров. Остается согласовать лишь отдельные детали нового соглашения.

Отмечается, что действующий контракт игрока рассчитан до ближайшего лета, а сам футболист хочет определиться со своим будущим до начала чемпионата мира.

В текущем сезоне Конате провел 42 матча за "Ливерпуль" и отметился двумя забитыми мячами. На данный момент команда занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, имея в активе 49 очков.