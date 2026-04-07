"Арсенал" сыграет со "Спортингом" без двух игроков основы

Футбольный клуб "Арсенал" не сможет рассчитывать на Букайо Сака и Юрриена Тимбера в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Спортинга".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mirror, главный тренер лондонцев Микель Артета подтвердил, что оба футболиста не восстановились после травм и не отправились с командой в Лиссабон: "Букайо Сака и Юрриен Тимбер не приехали с нами в Лиссабон, они пока не восстановились. Надеюсь, что они станут доступны к выходным, если все пойдет хорошо".

Матч между "Спортингом" и "Арсеналом" состоится 7 апреля в Лиссабоне и начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Отметим, что Сака ранее пропустил матч Кубка Англии против "Саутгемптона" (1:2) из-за повреждения. В текущем сезоне он провел 42 встречи, забил девять голов и отдал семь результативных передач.